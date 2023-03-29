Tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarptığı liseli hayatını kaybetti (2)- Yeniden

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük (16), tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi´nde meydana geldi. Tramvay oyuna giren Berkay Ergün yönetimindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük´e çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Berkay Ergün, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-03-29 16:21:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.