Tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarptığı liseli hayatını kaybetti (2)- Yeniden

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük (16), tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi´nde meydana geldi. Tramvay oyuna giren Berkay Ergün yönetimindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük´e çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Berkay Ergün, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-03-29 16:21:25



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