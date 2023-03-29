Tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarptığı liseli hayatını kaybetti (2)



GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eskişehir´de yolun karşısına geçmek isterken tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Kader Yürük´ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Kader Yürük´ün cenazesi Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Merkez Camii´ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Kader Yürük'ün yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümü 12´nci sınıf öğrencisi olan ve Eskişehir Şehir Hastanesi´nde staj yaptığı öğrenilen Kader Yürük´ün tabutuna da hastanede giydiği beyaz önlüğü serildi. Nasıf ve Ayşe Yürük çiftinin 3 çocuğundan biri olan Kader Yürük, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kader Yürük´ün ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Berkay Ergün, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-03-29 17:59:50



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