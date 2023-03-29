Tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarptığı liseli hayatını kaybetti (3)

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TUTUKLANDI

Eskişehir´de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük´e girdiği tramvay yolunda çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Berkay Ergün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-03-29 18:37:40



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