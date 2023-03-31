Eski sevgili cinayetinde 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Murat Dal´ın gittiği evde tabancayla vurularak öldürülmesi olayında tutuklanan eski sevgilisi Deniz Özdengül (44) ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül (36) hakkında, tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesi Deniz Özdengül'ün 3 yıl boyunca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen Merve Kaplanlar, "Annemin yanına silahla gelip, tehdit etti. Silahın karşısına geçip de `beni öldür´ demesini zaten beklemiyordum. Annem ölmediği için çok mutluyum" dedi.

Eskişehir´de Murat Dal, geçen yıl eylül ayında arkadaşı B.M. ile birlikte Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi´nde oturan Deniz Özdengül´ün evine gitti. Deniz Özdengül ile kendisini silahla tehdit ettiği öne sürülen Murat Dal arasında tartışma çıktı. Tartışmada Murat Dal, silahla ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dal, kurtarılamadı. Deniz Özdengül ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül ile Murat Dal'ın arkadaşı B.M., polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz ve Kemal Selçuk Özdengül kardeşler `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı. Murat Dal´ın arkadaşı B.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar Deniz Özdengül ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne açılan davanın iddianamesinde Deniz Özdengül ile Murat Dal'ın sevgili oldukları, olay günü aralarındaki sorunları konuşmak için evde buluştukları belirtilerek, çıkan tartışma sonucu Murat Dal´ın tabanca ve bıçakla yaralandığı, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybettiği anlatıldı. Otopsi raporunda da Murat Dal´ın 4 kez silahla vurulduğu ve 8 kez de bıçaklandığının tespit edildiği belirtildi. Tutuklu sanıklar Deniz ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül hakkında `tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme´ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamesindeki ifadesinde tutuklu sanık Kemal Selçuk Özdengül, "Mutfakta olduğum sırada silah sesi duydum. Salona baktığımda Murat'ın silahı ablam Deniz'e doğrulttuğunu gördüm. Salona doğru gittiğimde silah sesleri duydum ancak kimin kime ateş ettiğini görmedim. Ablam Deniz ile Murat'ın ikisi birlikte silahı tutarak, boğuşur vaziyetteydi. Bu nedenle kimin tetiğe bastığını ve silahı kimin ateşlediğini görmedim. Onlara doğru gidip müdahale ederek silahı almaya çalıştım. Silahı almaya çalıştığım esnada da silah 1 el ateş aldı. Silahı alıp boşalttım. Murat'ın üzerinde kan lekesi gördüm. Murat, ablam Deniz'e saldırmak istedi. Deniz elindeki bıçak ile Murat'a birkaç kez savurdu, Murat yaralandı. Daha sonra sağlık ekiplerini aradım. Murat'ın yaralanmasında ve ölümünde herhangi bir müdahalem olmadı" dedi.

Deniz Özdengül ise ifadesinde Murat Dal´ın kendisini silahla tehdit edip 1 el ateş ettiğini belirterek, "Murat ile 2020 yılında sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir süre sonra da ayrıldık. Murat olay günü eşyalarını almak için görüşmek istediğini söyledi. Aramızdaki sorunlar nedeniyle tartıştık. Murat Dal tabanca çıkarıp beni korkutmak amacıyla 1 el ateş etti. Daha sonra elinden silahı almaya çalıştım. Boğuşma yaşandı, bu sırada silah birkaç kez ateş aldı. Kimin ateşlediğini boğuşma sırasında fark edemedim. Murat elinde silahla üzerime yürüdü, mutfaktan bıçak aldım. Silah tutukluluk yapınca üzerine koşup bıçakla birkaç kez vurdum" diye konuştu.

ŞEHRİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDIK

Merve Kaplanlar, cinayet suçlamasıyla tutuklanan annesi Deniz Özdengül´ün 3 yıl boyunca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. Olay günü eve silahla gelen Murat Dal´ın annesini tehdit ederek öldürmek istediğini ve annesinin kendisini korumaya çalıştığını kaydeden Merve Kaplanlar, "Annemle Murat'ın yaklaşık 3 yıl öncesinden bir tanışıklığı vardı. Annem Murat'ı hayatında istemediği için ayrılmak istedi. Adam bunu kabul etmedi. Bundan kaynaklı olarak sürekli psikolojik ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldı. Korktuğumuzdan dolayı ben, annem, kardeşim şehri terk etmek zorunda kaldık. Terk ettiğimiz halde hala daha tehditleri devam ediyordu. Gitmemize rağmen annemin diğer akrabalarına karşı tehditte bulundu. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Fakat herhangi bir işe yaramadı. Uzaklaştırma kararına rağmen defalarca kez tehdit edildik ve şiddete maruz kaldı annem. Defalarca kez uzaklaştırma kararları alındı, şehri terk ettik, her yerden engelledik. Bir şekilde bir yerlerden devamlı bize ulaşmaya çalıştı. En sonunda da olay günü bu olay yaşandı. Olay günü annemin yanına silahla geliyor. Silahı doğrultarak arabaya binmesi gerektiğini söylüyor. Bunu kim olsa aynı şekilde yapardı. Silahın karşısına geçip de `beni öldür´ demesini zaten beklemiyordum. Annem ölmediği için çok mutluyum" dedi.

Tutuklu sanıklar Deniz ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül, nisan ayında hakim karşısına çıkarılacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-03-31 14:01:55



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