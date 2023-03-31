Tartıştığı Rus eşini bıçakla öldürdü



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Rus uyruklu Elena Samsanova (55), tartıştığı kocası Atila Sarıhan (50) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Evde yakalanan ve elinden bıçakla yaralanan Sarıhan, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5´inci katında meydana geldi. Atila Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sarıhan, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova´yı defalarca bıçakladı. Komşuların sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Elena Samsanova´nın hayatını kaybettiğin belirlendi. Olay esnasında elinden yaralanan Atila Sarıhan ise gözaltına alındı. Ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde tedavi edilen Sarıhan, daha sonra ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´ne götürüldü. Elena Samsanova´nın cansız bedeni ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-03-31 21:13:15



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