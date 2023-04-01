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Rus eşini, kıskançlık tartışmasında öldüren şüpheli tutuklandı

DHA

Rus eşini, kıskançlık tartışmasında öldüren şüpheli tutuklandı


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tartıştığı Rus uyruklu eşi Elena Samsanova´yı (55), bıçaklayarak öldüren Atila Sarıhan (50) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sarıhan´ın ifadesinde, Samsanova´yı Rusya´daki eski eşiyle sosyal medya üzerinden görüntülü olarak görüşürken görünce çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5´inci katında oturan ve 2 yıllık evli olduğu belirtilen Atila Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova, dün akşam saatlerinde evde tartıştı. Tartışma sırasında Sarıhan mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova´yı defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elena Samsanova´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atila Sarıhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Sarıhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen Atila Sarıhan, eşini kasten öldürme iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarıhan´ın, eşi Elena Samsanova´yı Rusya´da bulunan eski eşiyle sosyal medya üzerinden görüntülü olarak konuşurken gördüğünü, bunun üzerine aralarında çıkan `kıskançlık´ tartışmasında bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Cezaevine götürülen katil zanlısı Atila Sarıhan´ın yakınları adliye çıkışında, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışarak önüne geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-01 17:58:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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