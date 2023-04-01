Rus eşini, kıskançlık tartışmasında öldüren şüpheli tutuklandı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tartıştığı Rus uyruklu eşi Elena Samsanova´yı (55), bıçaklayarak öldüren Atila Sarıhan (50) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sarıhan´ın ifadesinde, Samsanova´yı Rusya´daki eski eşiyle sosyal medya üzerinden görüntülü olarak görüşürken görünce çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5´inci katında oturan ve 2 yıllık evli olduğu belirtilen Atila Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova, dün akşam saatlerinde evde tartıştı. Tartışma sırasında Sarıhan mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova´yı defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elena Samsanova´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atila Sarıhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Sarıhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen Atila Sarıhan, eşini kasten öldürme iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarıhan´ın, eşi Elena Samsanova´yı Rusya´da bulunan eski eşiyle sosyal medya üzerinden görüntülü olarak konuşurken gördüğünü, bunun üzerine aralarında çıkan `kıskançlık´ tartışmasında bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Cezaevine götürülen katil zanlısı Atila Sarıhan´ın yakınları adliye çıkışında, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışarak önüne geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-01 17:58:35
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