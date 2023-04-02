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Bulgaristan seçimleri için Eskişehir'de 3 sandıkta oy veriliyor

DHA

Bulgaristan seçimleri için Eskişehir'de 3 sandıkta oy veriliyor


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-BULGARİSTAN'daki erken seçim kararının ardından Eskişehir'de kurulan 3 sandıkta oy verme işlemi başladı.
Bulgaristan'da son 2 yılda 5'inci kez alınan erken genel seçimler için Çankaya Mahallesi'ndeki Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu ile Kardeşler Ortaokulu'nda 1600 seçmen için sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı, çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Okullarda yapılan kimlik kontrolünün ardından seçmenler, dijital ekranlardan oy vererek şeffaf sandıklara attı.
OY VERME İŞLEMİ SAAT 20.00'DE BİTECEK
Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, Bulgaristan'da yine bir erken seçim kararı nedeniyle Eskişehir'de 3 sandık kurulduğunu söyledi. Seçmenlerin elektronik ortamda oylamaya katıldığını belirten Aydın, "Bugün Bulgaristan´da tekrar eden parlamento seçimleri tekrar ediliyor. Eskişehir'de de 3 adet sandık kurduk. Eskişehir'de 2021'den itibaren cumhurbaşkanlığı seçimleri de olmak üzere Bulgaristan seçimleri için 6'ncı kez sandık kuruyoruz. Bugün 07.00 ile akşam saat 20.00 arasında çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşerilerimiz oylarını kullanabilecek. Sandıklarımız Çankaya Mahallesi'nde Gazi Yakup Satar Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'nde, Şirintepe Mahallesi'nde Kardeşler Ortaokulu ve Şehit Teğmen Subutay Alkan İlköğretim Okulu'nda. 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan seçimde bin 564 seçmenimiz oy kullandı. Bu seçimde de yine aynı şekilde bin 500'ün üzerinde oy kullanımı bekliyoruz. Çünkü Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşerilerimizin sayısı 2 bin 500'ün üzerinde. Bu seçim de diğerleri gibi elektronik oylama şeklinde yapılıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-02 11:05:00

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