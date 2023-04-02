Tramvayın altında sıkışan 2 köpeği, itfaiye kurtardı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de durakta bekleyen tramvayın altına girerek sıkışan 2 köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, gece saatlerinde 2 Eylül Caddesi duraklarına geldi. Bu sırada tramvay altına 2 sokak köpeği girdi. Çevredekiler, durumu fark edip vatmanı uyardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, köpekleri uzun uğraşların ardından sıkıştığı yerden çıkardı. Durumları iyi olan köpekler, hayvan barınağına götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-04-02 11:05:45



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