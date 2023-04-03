Sokakta silahlı saldırı kamerada



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de iş yeri önündeki aracına giden İsmail Ç., henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak'ta inşaat malzemeleri satan İsmail Ç., iş yeri önündeki park halindeki aracı önünde henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, İsmail Ç. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağ bacağından yaralandığı öğrenilen İsmail Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-03 11:28:32



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