Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin lira ceza

DHA

Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin lira ceza


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye, 40 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin iş yerine yaptığı baskında 10 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 40 bin 550 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi A.S. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-04-04 12:19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de kumar operasyonu
Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin tutuklanan koca hakim karşısında
YEREL HABERLER Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin ...
Güzel sanatlar öğrencisi çizimlerini NFT'ye dönüştürüyor
YEREL HABERLER Güzel sanatlar öğrencisi çizimlerini NFT'ye ...
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli ...
Eskişehir´de 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sokakta silahlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırı kamerada
Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Eskişehir'de durdurulan tankerde 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de durdurulan tankerde 19 bin 683 litre ...
Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasından depremzedeler için yardım konseri
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni ...
Eskişehir'de tramvayın altında kalan iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tramvayın altında kalan iki köpek ...
Tramvayın altında sıkışan 2 köpeği, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tramvayın altında sıkışan 2 köpeği, itfaiye kurtardı
Bulgaristan seçimleri için Eskişehir'de 3 sandıkta oy veriliyor
YEREL HABERLER Bulgaristan seçimleri için Eskişehir'de 3 sandıkta oy ...
Hatay'da depremzede çocuklar gönüllülerin kurduğu oyun evinde yaşıtlarıyla kaynaşıyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklar gönüllülerin kurduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.