Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin lira ceza

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye, 40 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin iş yerine yaptığı baskında 10 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 40 bin 550 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi A.S. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-04-04 12:19:40
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