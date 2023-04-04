Eşinin öldürdüğü Rus Elena'nın cenazesi, ülkesine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin öldürdüğü Rus Elena'nın cenazesi, ülkesine gönderildi

DHA

Eşinin öldürdüğü Rus Elena'nın cenazesi, ülkesine gönderildi


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tartıştığı 2 yıllık eşi Atila Sarıhan tarafından bıçaklanarak öldürülen Rusya vatandaşı Elena Samsanova´nın (55) hastane morgundaki cenazesi yakınlarının başvurusu üzerine özel bir cenaze nakil şirketince alınarak Rusya´ya gönderildi.
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5´inci katında oturan ve 2 yıllık evli olduğu belirtilen Atila Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova, geçen cuma akşamı evde tartıştı. Tartışma sırasında Sarıhan mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova´yı defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elena Samsanova´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atila Sarıhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Katil zanlısı Sarıhan, kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan tartışmada eşini bıçakla öldürdüğünü itiraf ederken, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.
CENAZESİ 4 GÜN SONRA ALINDI
Atila Sarıhan´ın bıçakla öldürdüğü Elena Samsanova´nın otopsisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapıldı. Dört gündür hastane morgunda bekletilen Samsanova´nın cenazesi, Rusya´da 3 çocuğunun ve eski eşinin resmi başvurusunun ardından özel bir cenaze nakil şirketince alınarak Moskova´ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-04 12:38:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu'nun ailesine şehadet belgesi verildi
YEREL HABERLER Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu'nun ...
Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin lira ceza
Eskişehir'de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de kumar operasyonu
Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin tutuklanan koca hakim karşısında
YEREL HABERLER Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin ...
Güzel sanatlar öğrencisi çizimlerini NFT'ye dönüştürüyor
YEREL HABERLER Güzel sanatlar öğrencisi çizimlerini NFT'ye ...
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli ...
Eskişehir´de 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sokakta silahlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırı kamerada
Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Eskişehir'de durdurulan tankerde 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de durdurulan tankerde 19 bin 683 litre ...
Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasından depremzedeler için yardım konseri
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni ...
Eskişehir'de tramvayın altında kalan iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tramvayın altında kalan iki köpek ...
Tramvayın altında sıkışan 2 köpeği, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tramvayın altında sıkışan 2 köpeği, itfaiye kurtardı
Bulgaristan seçimleri için Eskişehir'de 3 sandıkta oy veriliyor
YEREL HABERLER Bulgaristan seçimleri için Eskişehir'de 3 sandıkta oy ...
Hatay'da depremzede çocuklar gönüllülerin kurduğu oyun evinde yaşıtlarıyla kaynaşıyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklar gönüllülerin kurduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.