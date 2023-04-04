Eşinin öldürdüğü Rus Elena'nın cenazesi, ülkesine gönderildi



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tartıştığı 2 yıllık eşi Atila Sarıhan tarafından bıçaklanarak öldürülen Rusya vatandaşı Elena Samsanova´nın (55) hastane morgundaki cenazesi yakınlarının başvurusu üzerine özel bir cenaze nakil şirketince alınarak Rusya´ya gönderildi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5´inci katında oturan ve 2 yıllık evli olduğu belirtilen Atila Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova, geçen cuma akşamı evde tartıştı. Tartışma sırasında Sarıhan mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova´yı defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elena Samsanova´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atila Sarıhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Katil zanlısı Sarıhan, kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan tartışmada eşini bıçakla öldürdüğünü itiraf ederken, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.

CENAZESİ 4 GÜN SONRA ALINDI

Atila Sarıhan´ın bıçakla öldürdüğü Elena Samsanova´nın otopsisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapıldı. Dört gündür hastane morgunda bekletilen Samsanova´nın cenazesi, Rusya´da 3 çocuğunun ve eski eşinin resmi başvurusunun ardından özel bir cenaze nakil şirketince alınarak Moskova´ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-04 12:38:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.