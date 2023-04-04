Eşinin öldürdüğü Rus Elena'nın cenazesi, ülkesine gönderildi

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tartıştığı 2 yıllık eşi Atila Sarıhan tarafından bıçaklanarak öldürülen Rusya vatandaşı Elena Samsanova´nın (55) hastane morgundaki cenazesi yakınlarının başvurusu üzerine özel bir cenaze nakil şirketince alınarak Rusya´ya gönderildi.
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5´inci katında oturan ve 2 yıllık evli olduğu belirtilen Atila Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova, geçen cuma akşamı evde tartıştı. Tartışma sırasında Sarıhan mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova´yı defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elena Samsanova´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atila Sarıhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Katil zanlısı Sarıhan, kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan tartışmada eşini bıçakla öldürdüğünü itiraf ederken, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.
CENAZESİ 4 GÜN SONRA ALINDI
Atila Sarıhan´ın bıçakla öldürdüğü Elena Samsanova´nın otopsisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapıldı. Dört gündür hastane morgunda bekletilen Samsanova´nın cenazesi, Rusya´da 3 çocuğunun ve eski eşinin resmi başvurusunun ardından özel bir cenaze nakil şirketince alınarak Moskova´ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-04 12:38:48
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