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Eski sevgilisini öldüren sanık: Bu adamdan kurtulamadık, şehir değiştirdik, yine kurtulamadık

DHA

Eski sevgilisini öldüren sanık: Bu adamdan kurtulamadık, şehir değiştirdik, yine kurtulamadık


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Murat Dal´ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski sevgilisi Deniz Özdengül (44) ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül´ün (36) yargılanmasına başlandı. Haklarında ömür boyu hapis istenen sanıklardan Deniz Özdengül, 2 yıl boyunca Murat Dal´ın tehditlerine maruz kaldığını belirterek, "Bu adamdan kurtulamadık, herkesi tehdit etti. Şehir değiştirdik, yine kurtulamadık. Annem için buraya dönmek zorunda kaldım. Çocuklarım sahipsiz kaldı, onlar için tahliyemi istiyorum" dedi.
Olay, geçen yılın eylül ayında Eskişehir'de meydana geldi. Murat Dal, arkadaşı B.M. ile birlikte Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki Kemal Selçuk Özdengül´ün evine gitti. Evde, Deniz Özdengül ile kendisini silahla tehdit ettiği öne sürülen Murat Dal arasında tartışma çıktı. Silah ve bıçakla yaralanan Murat Dal, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Deniz Özdengül ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül ile Murat Dal'ın arkadaşı B.M., polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz ve Kemal Selçuk Özdengül kardeşler `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı. Murat Dal´ın arkadaşı B.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede haklarında `tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme´ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Deniz Özdengül ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül´ün yargılanmasına başlandı. Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Deniz ve Kemal Selçuk Özdengül ile Murat Dal´ın yakınları katıldı.
'ŞEHİR DEĞİŞTİRDİK AMA KURTULAMADIK, ÇOCUKLARIM SAHİPSİZ KALDI, ONLAR İÇİN TAHLİYEMİ İSTİYORUM'
Sanık Deniz Özdengül, Murat Dal ile 2 ay kadar sevgililik dönemi yaşadıklarını, ardından yalan söylediğini fark ederek kendisinden ve ailesinden uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi. Eskişehir´den taşınmalarına rağmen Murat Dal´ın tehditlerine devam ettiğini belirten Özdengül, "Biz 2 ay görüştükten sonra yalan söylediğini anladım. Gitmesini istediğimde tehdit etti, kapımızı kırdı ve ailemle beni tehdit etti. Ben tehdit ve hakaretten davacı oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana kendisini gizli polis ve istihbaratçı gibi anlatıyordu. Olay günü beni telefonda tehdit etmeye devam etti. Kardeşimin evinde buluştuk. Boş senede imza atmamı ve mal varlığımdan istekleri oldu. Yaklaşık 2 saat kadar küfrederek tehdit etmeye devam etti. Beni korkutmak için evde bir el ateş etti. Boğuşmaya başladık, ben bu arada iki el ateş ettim. Silahı elimden alabilmek için elimi ısırdı. Bu sırada kardeşim geldi, silah yere düştü. Murat, yerden aldığı silahla oynayıp kardeşimi öldürmekle tehdit etti. Ben masadan bıçak aldım birkaç kez savurdum ve sapladım. Koltukta otururken silahla tehdit etmeye devam etti. Ben mutfaktan ikinci kez bıçak aldım. Sol elindeki silahı düşürmek için bıçakladım. Kardeşim ambulans ve polisi aradı. Daha sonra polis geldi. Kardeşim kesinlikle bıçak ve silah kullanmadı. Bu adamdan kurtulamadık, herkesi tehdit etti. Şehir değiştirdik, yine kurtulamadık. Annem için buraya dönmek zorunda kaldım. Çocuklarım sahipsiz kaldı onlar için tahliyemi istiyorum" dedi.
Tutuklu sanık Kemal Selçuk Özdengül de ablası ve Murat Dal´ın konuştukları sırada mutfakta beklediğini belirterek, "Ablamdan ayrıldığında beni ilk görüştüğümüzde dövdü. Sürekli de tehdit etti. Bu sıkıntılar nedeniyle şehri terk ettik. Benden de sürekli para istiyordu, tehdit ediyordu. Olay günü `ablanla gelip konuşacağız´ dedi. Ben de aralarına giremeyeceğimi ve ikisinin konuşup aralarındaki konuları çözmesi gerektiğini söyledim. İki senedir bizi tehdit ediyordu. Olay günü eve geldi, bir süre sonra ablam geldi. Onlara çay verdim. Bu sırada bir saat kadar tartıştılar. Su istemişti verdim, bu sırada silah sesi duydum. İçeri baktığımda ikisi de boğuşuyordu. Ben de araya girip ayırmaya çalıştım. Bu sırada Murat sürekli küfretti. Murat, ablamın elini ısırdı. Bu sırada boğuşmada 2 kez daha silah patladı. Silahı boşaltmaya çalıştım. Murat, yerden silahı alıp tehdit etmeye devam etti. Koltukta otururken yine ateş etmeye çalıştı. Bu sırada ablam bıçakla elinden silahlı almaya çalıştı. Murat´tan kan aktığını görünce polisi ve ambulansı aradım. Sağlık ekipleri geldi" diye konuştu. Mahkeme heyeti, ifadelerin alınmasının ardından avukatları dinledi. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANDI
Öte yandan duruşma öncesinde, tutuklu sanıklar Deniz ve Kemal Selçuk Özdengül kardeşlerin yakınlarıyla, öldürülen Murat Dal´ın yakınları arasında adliye önünde tartışma yaşandı. İki taraf arasındaki arbedeye polis ekipleri müdahale etti. İki kişi hafif yaralanırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri, adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-04 20:30:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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