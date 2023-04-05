Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de başörtüsüne hakaret ettiği iddia edilen Ayfer E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kadının İran'ı örnek gösterip, başörtüsüne hareket ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntüler ile ilgili soruşturma başlattı. Polis, görüntülerdeki kadının Ayfer E. olduğunu tespit etti. Ayfer E., 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayfer E., ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-05 15:08:26
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