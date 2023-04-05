Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de başörtüsüne hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayfer E.´nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi´nde ifadesi alındı. İfadesinin ardından sağlık kontrolünün geçirilen Ayfer E., adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Ayfer E., gazetecilerin "Kadınlara hakaret mi ettiniz?" sorusuna, "Videoyu çeken erkek beni taciz etti" cevabını verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-05 16:11:09



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