Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı (3)

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MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI

Eskişehir'de başörtüsüne hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ayfer E., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan Ayfer E. hakkında mahkeme, adli kontrol şartı ve ev hapsine hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-05 17:21:25



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