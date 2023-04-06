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2 akrabasının evini ateşe veren sanığa 10 yıl hapis

DHA

2 akrabasının evini ateşe veren sanığa 10 yıl hapis


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de para meselesinden tartıştığı akrabaları Ramazan ve Bekir Karakuş'a ait evleri yanıcı madde döküp ateşe veren İlker Kapan, `Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapisle cezalandırıldı.
Eskişehir'de oturan İlker Kapan, geçen yıl ekim ayında, para nedeniyle tartıştığı Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'ndeki akrabası Ramazan Karakuş'a ait evin pencerelerine yanıcı madde döküp ateşe verdi. Yangın erken fark edilip söndürülürken, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden Kaplan, bu kez de diğer akrabası Bekir Karakuş'a ait müstakil evin dışına yanıcı madde döküp ateşe verip olay yerinden kaçtı. Bekir Karakuş'a ait evdeki yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanı fark eden komşuları, Bekir Karakuş ile eşi ve çocuğunu evden çıkardı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran alevleri söndürdü. Yangında Bekir Karakuş'a ait ev ve eşyalar, kullanılamaz hale geldi.
TUTUKLANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangınla ilgili soruşturmada, güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İki evdeki yangını çıkardığı tespit edilen İlker Kapan, polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Kapan hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Mala zarar verme' suçlarından dava açıldı.
'ADALETİNİZE SIĞINIYORUM'
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İlker Kapan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemedeki son savunmasında beraat talep eden sanık İlker Kapan, "Adaletinize sığınıyorum" dedi.
Savunmalarının ardından, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık İlker Kapan hakkında 10 yıl hapis cezasına hükmedip, indirim de yapmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-06 12:31:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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