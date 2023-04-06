ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilip gözaltına alınan Iraklı şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 1 Irak uyruklu şüphelinin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğunu belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yakalanıp gözaltına alınan Iraklı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Iraklı şüpheli, 'Terör örgütüne üye olmak´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-04-06 15:53:19
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