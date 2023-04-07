Eşini öldürmek suçlamasından beraat etti, başsavcılık karara itiraz edileceğini açıkladı



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de apartmanın ikinci katından düşerek ölen 2 çocuk annesi Fevziye Delibaş´ın ölümünün ardından tutuklanan eşi Murat Delibaş, yargılandığı 5´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın kararı duruşmasında `kasten öldürme ve tehdit´ suçlarını işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemece mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı hususları içerdiğini savunarak, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinaf mahkemesine itiraz edileceğini açıkladı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi´nde oturan 2 çocuk annesi Fevziye Delibaş, geçen yıl kasım ayında apartmanın ikinci katındaki dairelerinin mutfak penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan 17 yıllık eşi Murat Delibaş, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ iddiasıyla tutuklandı. Delibaş hakkında Eskişehir 5´nci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açıldı.

EŞİNİ ÖLDÜRMEKLE YARGILANDIĞI DAVADAN BERAAT ETTİ

Bugün görülen davanın karar duruşmasında Murat Delibaş, 2 çocuğu olduğunu ve işlemediği bir suçtan yargılandığını ifade ederek beraatını talep etti. Eskişehir 5´nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından sanık Murat Delibaş hakkında, `eşi kasten öldürme ve kadına karşı tehdit´ suçlarını işlediği sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verdi. Ayrıca tutuklu olan sanığında tahliyesine hükmedildi.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ EDECEK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemece mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı hususları içerdiğini belirterek, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinaf mahkemesine itiraz edileceğini açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanık hakkında `eşe karşı kasten öldürme ve tehdit´ suçlarından Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de; sanığın eşini oturdukları ikametin mutfak camından aşağıya atmak suretiyle ölümüne sebep olduğu, ayrıca olay öncesi birçok defa sanığın maktulü öldürmekle tehdit ettiğinin tanık beyanlarıyla sabit olduğu, mahkemece eksik inceleme neticesinde sanık hakkında mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı hususları içermesi gerekçesiyle, mahkeme kararı hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5. Ağır Ceza Mahkemesine müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş olup, gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunulacaktır."(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2023-04-07 19:26:40



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