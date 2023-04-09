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Interpol´ün aradığı otomobil kaçak sigara operasyonunda bulundu

DHA

Interpol´ün aradığı otomobil kaçak sigara operasyonunda bulundu


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince baskın yapılan 9 iş yeri, 2 depo ve 7 evde kaçak sigaralar ile sahte içkiler ele geçirildi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda Interpol tarafından çalıntı kaydı bulunan ve Türkiye´ye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen lüks otomobil de bulundu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak sigara ve alkol hazırlayıp sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir süre takip edilen şüphelilere ait 9 iş yeri, 2 depo 7 eve baskın yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, 383 bin adet makaron olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı, 231 bin 980 adet sarılmış sigara, 136 kilo tütün, 625 şişe elektronik sigara likit aroması, 340 elektronik sigara, 526 kaçak elektronik eşya, 1930 sahte bandrol, 301 litre sahte alkollü içecek, 79 alkollü içecek yapımında kullanılan aroma kiti, 4 kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
INTERPOL ARIYORDU
Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerden birinin kullandığı lüks otomobilin, Türkiye´ye yasa dışı yollarda sokulan ve Interpol tarafından Belçika'dan çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-04-09 12:46:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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