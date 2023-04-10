Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı; 12'si jandarma personeli 14 yaralı (2)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir´de çarptığı 2 minibüsteki 12´si jandarma personeli, 14 kişinin yaralanmasına neden olan yolcu otobüsü şoförü Adem D.'nin Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi´nde ifadesi alındı. Adem D., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şoför Adem D. gazetecilerin kazanın nasıl olduğuna ilişkin sorularına ise cevap vermedi. Yolcu otobüsü şoförü Adem D. savcılık sorgusuna alınırken, kazanın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Sadettin Akkaya ile Jandarma Astsubay Oğuz Körce´nin yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-10 17:13:51
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