Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı; 12'si jandarma personeli 14 yaralı (3)

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OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Eskişehir´de çarptığı 2 minibüsteki 12´si jandarma personeli, 14 kişinin yaralanmasına neden olan yolcu otobüsü şoförü Adem Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-10 19:46:32



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