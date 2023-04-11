İki minibüse çarpan otobüsün şoförü: Zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolümü kaybettim



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de çarptığı 2 minibüsteki 12´si jandarma personeli 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan yolcu otobüsü şoförü Adem Demirtaş´ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yorgun ve uykusuz olmadığını belirten Demirtaş´ın "Viraja girdiğim esnada havanın sisli ve zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolümü kaybettim. Olayla ilgili bir kastım yok. Kazadan dolayı üzgünüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında EskişehirSeyitgazi yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem Demirtaş, kullandığı 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ortasında savrulan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Ali Sert yönetimindeki 26 GA 606 plakalı minibüs ile içinde jandarma personelinin bulunduğu 26 JAA 036 plakalı minibüse çarptı. Kazada 12'si jandarma personeli 14 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen yolcu otobüsü şoförü Adem Demirtaş, 'birden fazla kişinin yaralanmasına´ neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

'HAVA SİSLİ ZEMİN ISLAKTI'

Şoför Demirtaş´ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Kaza sırasında yorgun ve uykusuz olmadığını savunan Demirtaş´ın ifadesinde, "Viraja girdiğim esnada havanın sisli ve zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolümü kaybettim. Bunun neticesinde de karşıdan gelen jandarma aracına ve diğer iki araca çarptım. Otobüsü sabah 06.00 da devralmıştım. Yorgun ve uykulu değildim. Olayla ilgili bir kastım yok. Kazadan dolayı üzgünüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Jandarma Astsubay Sadettin Akkaya ile Jandarma Astsubay Oğuz Körce´nin yoğun bakım servisindeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-11 17:21:52



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