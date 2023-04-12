Bakan Dönmez: Eskişehir, küresel ölçekte marka yaratan şehirlerimizden birisi olacak



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan milletvekili aday gösterildiği Eskişehir'de partisinin il başkanlığını ziyaret ederek, "Eskişehir, bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkartan kentimizdi. Bugünden sonra küresel ölçekte marka yaratan marka şehirlerimizden birisi olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde birinci sıradan milletvekili adayı olarak gösterildiği Eskişehir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı önünde partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez, daha sonra İl Başkanı Süleyman Reyhan'ı makamında ziyaret etti. Partinin diğer Eskişehir adaylarıyla bir araya gelen Bakan Dönmez, ramazan ayının ortasına gelindiğini belirterek, "Bizim bu dönem bayramların çok sıkça yaşanacağı, heyecanımızın doruk, zirve yapacağı anları hep birlikte yaşayacağız. Ramazan Bayramı'nın ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. 14 Mayıs'ta bir bayram daha kutlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünkü tanıtım toplantısında ve seçim beyannamesinde halkımıza, milletimize bugüne kadar yaptıklarımızın yapacaklarımızla ilgili projelerimizle çok detaylı bilgiler verdi. İnşallah bizler de Eskişehir olarak vadedilen bu projelerin birer örneğinin yansımasını Eskişehir'de göreceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Eskişehir'in isteklerini, taleplerini, sorunlarını, ihtiyaçlarının hepsini biliyoruz. Büyük oranda sorunlarını çözülmüş bir kentimiz var ama değişen, gelişen şartlara göre ihtiyaçlarımız da değişiyor. İşte o gelişen ve değişen şartlardan kaynaklı doğan talepleri de dikkate alacağız. Yine tarımsal faaliyetlerine baktığımızda kültürel etkinlikleriyle dolu dolu bir kentte yaşıyoruz. Eskişehir'in güçlü yanları, zayıf yanlarından oldukça fazla. Eskişehir fırsatları Eskişehir'in tehditlerinden oldukça fazla. O zaman demek ki bu güçlü yanlarımızı, akıllı, mantıklı kullandığımızda Eskişehir'imize lig atlatacağız" dedi.

'ESKİŞEHİR, MARKA YARATAN MARKA ŞEHİRLERİMİZDEN OLACAK'

Eskişehir'in bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkaran bir kent olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Bugünden sonra küresel ölçekte marka yaratan marka şehirlerimizden birisi olacak. Bu kampanya döneminde kapı kapı dolaşacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Gönüllere dokunacağız. Burası Yunus Emre'nin diyarı. Onun diliyle konuşacağız. Eskişehir'e hizmet eden, kim varsa onunla temasa geçeceğiz. Odalarımızda, belediyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, işçi, işveren temsilcileriyle, bu kente katkı sağlayan herkesle temasa geçeceğiz. Onların istek, talep önerilerini alacağız. Göreceksiniz siz de Eskişehir'in özellikle 14 Mayıs'tan sonra benim bahsettiğim gibi küresel ölçekte bir marka şehir yapmak için ne gerekiyorsa bunun bütün verilerini, bilgilerini toplayacağız. Zaten arkadaşlarımızla daha ilk andan itibaren bu çalışmayı başlattık. Adaylarımızın çok güzel önerileri, projeleri var. Bunları hızlıca değerlendirip Eskişehir kamuoyunun önüne çıkacağız. Bizim projelerimiz, önerilerimiz kaynağı olan ayağı yere basan projeler olacak. Daldaki kuşu vadetmeyeceğiz. Olabilecek, gerçekleşebilecek ne varsa bunlar için de gereğini yapacağız" diye konuştu.

Bakan Dönmez, açıklamalarının ardından AK Parti Eskişehir milletvekili adayları olan Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı ile basına kapalı toplantı yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-12 17:55:03



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