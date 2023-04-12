Arkadaşının kestiği ağacın altında kalıp öldü

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te Muzaffer Orkan (64), arkadaşı Şakir A.'nın (49) kestiği kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Şakir A., gözaltına alındı.

Olay, Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören köyünde meydana geldi. İddiaya göre Şakir A.'nın ormanda kestiği kavak ağacı, Muzaffer Orkan´ın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Orkan´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Muzaffer Orkan'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Ağacı kesen Şakir A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-12 18:31:58



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