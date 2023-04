Bakan Dönmez: Eskişehir, küresel ölçekte marka yaratan şehirlerimizden birisi olacak (2)

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından bir düğün salonundaki aday tanıtım toplantısı ve iftar yemeğine katıldı. Partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez, masaları gezerek partililerle sohbet etti. Programda, 14 Mayıs´taki milletvekili seçimlerinde AK Parti´nin Eskişehir adayları olarak gösterilen Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı´nın özgeçmişleri okundu. Adaylar partililere hitaben kısa konuşmalar yaptı.

'KARADENİZ GAZI, 20 NİSAN´DA KARAYA BAĞLANACAK'

Bakan Dönmez, Karadeniz´de bulunan doğal gazın 20 Nisan´da karaya bağlanacağını açıkladı. Eskişehir´in Seyitgazi ilçesindeki Kırka lityum tesislerinin de tam kapasite çalışması için yeni bir tesisin temellerini atacaklarını duyuran Dönmez, "Türkiye´nin ilk pilot lityum tesisini Eskişehir Kırka´da kurmuştuk. İnşallah bu yıl içerisinde yine Kırka´da tam kapasite çalışacak lityum tesisinin de temelini atacağız. Tüm bu yatırımlar istihdam demek. Tüm bu yatırımlar Eskişehir´e gelir demek. Eskişehir´in büyümesi demek. Beraberinde yeni yatırımları da şehrimize çekmesi demek. Diğer yandan Eskişehir biliyorsunuz TANAP´ın ana dağıtım merkezi. Doğal gazda da Eskişehir, Türkiye´nin en kilit şehirlerinden birisi. Ve şimdi doğal gazda inşallah önümüzdeki hafta yeni bir dönemi başlatacağız. 20 Nisan´da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla Karadeniz gazını karaya getireceğiz. O gün milletimize inşallah iki bayramı bir arada yaşatacağız. Dünyada, Türkiye´den başka derin denizde keşfedilen gazı 3 yıl gibi kısa bir sürede karaya taşıyan başka bir ülke yok. Doğruya doğru bu iş liderlik işi. Doğruya doğru bu iş vizyon işi. Azim, kararlılık ve inanç işi. Eğer bugün Türkiye, derin denizlerde kendi arama ve sondaj gemileriyle bu işleri yapabiliyorsa, kendi gazını üretebilecek duruma geldiyse bu Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlılığı sayesinde oldu. O yüzden diyoruz ki `Doğru adımlarla yola devam´ İnşallah Türkiye, bugün geldiği noktanın çok daha ötesine gidecek. 14 Mayıs bunun işaret fişeği olacak. 20 yılda dev adımlar attık. Ve şimdi bu adımların meyvelerini toplama zamanı. Biz birilerinin siyasi ihtirasları uğruna 20 yılda abad ettiğimiz, mamur ettiğimiz Türkiye´yi talan etmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

'100 YILIN İŞİNİ 20 YILA SIĞDIRDIK'

Dönmez, AK Parti iktidarı olarak 100 yıllık projeleri 20 yıla sığdırdıklarını söyledi. Türkiye´ye 20 yılda her alanda çağ atlatan projelere imza attıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Vizyonları bir tek heykel yapmaktan öteye gidemeyenler, bir heykel için 2 yıl üzerinde çalıştıklarını gururla anlatanlar kalkmışlar 20 yılda siz ne yaptınız diyor. Biz 20 yıla 100 yılın işini sığdırmışız, yaptıkları işleri 100 saniyede anlatacak adamlar bize neler yaptınız diyor. Akıl var, izin var. Göz var, nizam var. 20 yıl önceki Türkiye nerede, bugünkü Türkiye nerede. Anlatacağız, her yerde dilimiz döndüğünde anlatacağız. Bugün muhalefetin vaat ettiği kaosu, karmaşayı yaşayan Türkiye´nin 20 yıl önceki halini anlatacağız. Türkiye´yi koalisyon dönemine tekrar götürmek isteyenlerin, bir iki oy uğruna, siyasi ihtirasları uğruna terör örgütlerinin önünde diz çökenleri anlatacağız. Daha düne kadar nasıl bir Türkiye vardı kardeşlerim? İki yakasını bir araya getiremeyen, tesislerin temelini atıp onları kaderine bırakan bir Türkiye vardı. Ekonomik krizler, hortumlanan bankalar vardı. Borç para bulmak için IMF´ye yalvaran, önünde el pençe divan duran bir Türkiye vardı. Milli iradenin tanklar altında ezildiği çaresiz bir Türkiye vardı. Türkiye´ye 20 yılda her alanda çağ atlattık. Ekonomiyi büyüttük. Öğretmeni olmayan okul, üniversitesi olmayan şehrimiz kalmadı" diye konuştu.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Muhalefet partilerini de eleştiren Bakan Dönmez, birkaç oy için terör örgütleriyle ortaklık yapıldığını iddia ederek şöyle devam etti:

"Bugünlerde muhalefetin içine düştüğü acziyeti görüyorsunuz. Bir iki oy uğruna, siyasi ihtirasları uğruna terör örgütleriyle kol kola girenleri görüyorsunuz. Her gün Kılıçdaroğlu´nun adaylığına Kandil´den, Suriye´den, yurt dışındaki terör odaklarından yapılan destek açıklamalarını görüyorsunuz. Koskoca ülkeyi terör örgütlerinin isteklerine, terör örgütlerinin taleplerine teslim edenleri görüyorsunuz. Türkiye´nin karşısında kimler varsa, PKK´sı, FETÖ´sü, YPG´si, KCK´sı ne kadar Türkiye düşmanı varsa söz konusu Türkiye´nin istiklalini ve istikbalini karartmak olunca nasıl bir araya geldiklerini görüyoruz. Aralarında nasıl bir pazarlık geçti ki bugün terör örgütünün mensupları korkmadan Türkiye´yi eyaletlere bölmekten, terör örgütü mensuplarına af çıkarmaktan, Öcalan´a özgürlük vermekten bahsedebiliyor. Tüm bu yapılanlar şehitlerimize ihanettir. Tüm bu yapılanlar Eren´e, Aybüke öğretmene, Necmettin öğretmene, 1 yaşındaki bebeği Bedirhan ile şehit edilen Nurcan Karakaya´ya ihanettir. Tüm bunlar Ömer Halisdemir´e, Fethi Sekin´e, 15 Temmuz gecesi şehit düşen kardeşlerimize ihanettir. Masa başlarında koltuk kavgasına tutuşanları, iktidar için birbirinin gözünü oyanları, arkadan iş çevirenleri, terör örgütlerinin payandalarıyla iş tutanları görüyor ve biliyoruz. Masada kurt kesilip sonra kuzu kuzu dönenleri de biliyoruz. Benim imzam olmadan işler yürümez, sistem kilitlenir, Cumhurbaşkanının iradesi masadaki liderlerin iradesinin üzerinde değildir diyenlerin nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini görüyorsunuz. Türkiye´nin gururu İHA´lara, SİHA´lara dokunacağız diyenleri, Türkiye´nin savunma sanayinde geldiği yeri küçümseyenleri, Karadeniz gazı için bulsalar da çıkaramazlar diyenleri gördük. Ve ne yazık ki ellerinde yıkmaktan, engellemekten, yok etmekten başka hiçbir şeyleri yok. Bir tarafta eser siyasetinin mimarı AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, diğer tarafta `istemezükçüler´ korosu. Soruyorum sizlere 7 cumhurbaşkanı yardımcısının olacağı, her kafadan bir ses çıkacağı sistemin ülkeye huzur getirmesi, hizmet etmesi beklenebilir mi? Vatandaşın derdine derman olması beklenebilir mi? Batılı gazeteler 'Türkiye´nin en büyük seçimi' diye manşet atarken kimlerden medet umduklarını biliyoruz. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanları görüyoruz. Türkiye'yi bir avuç azınlığın eline bırakmak isteyenlere geçit vermedik, yine vermeyeceğiz inşallah. Türkiye´ye fetret devrini getirecek olanlara izin vermedik, vermeyeceğiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

