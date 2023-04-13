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Bakan Dönmez: Üç tane oy alabilmek için her şeye `eyvallah´ diyen bir muhalefet anlayışı var

DHA

Bakan Dönmez: Üç tane oy alabilmek için her şeye `eyvallah´ diyen bir muhalefet anlayışı var


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobil Togg ile geldiği Eskişehir'de seçim çalışmalarına başladı. Bakan Dönmez, "Görüyorsunuz muhalefetin adayını, herkesle görüşüyor. Ne vaat ediyorsa? Çıkıp da Kandil´e `Ya benim senin desteğine ihtiyacım yok´ diyebiliyor mu? Diyemiyor. Üç tane oy alabilmek için her şeye `eyvallah´ diyen bir muhalefet anlayışı var. Ama halkımız kimin doğru yolda, kimin yanlış yolda olduğunu görüyor, o takdir edecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde, birinci sıradan milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir´de seçim çalışmalarına başladı. Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi´ndeki ziyaretlerine yerli otomobil Togg´un Anadolu kırmızısı T1OX SUV modelini kullanarak gelen Bakan Dönmez, Dilek Caddesi´nde esnafı ziyaret etti. Partisine destek isteyen Bakan Dönmez, girdiği bir kıraathanede vatandaşlarla langırt oynadı. Daha sonra Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl´ı muhtarlık binasında ziyaret eden Bakan Dönmez, partisinin mahalle irtibat ofisinde kadınlarla bir araya geldi. Burada kadınlara hitap eden Bakan Dönmez, 14 Mayıs´ta yapılacak olan seçimlerin çok kritik olduğunu belirterek, "Hepimizin bildiği gibi 14 Mayıs´ta milletvekilliği genel seçimleri ve aynı tarihte cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bizim için son derece kritik bir seçim. Vatandaşımız, seçmenimiz 5 yıl daha devam mı yoksa tamam mı diyecek, orada belli olacak. Ama 20 yıldır yaptıklarımızı şimdi anlatmaya kalksak sadece Eskişehir´e yapılanları, herhalde burada saatlerimizi tüketmek zorunda kalırız. Şu hızlı trenden, otoyollara, kara yollarına sanayi kuruşlarına, enerji tesislerine, madencilik alanında yapılanlara, üniversitede yapılanlara anlatmakla bitiremeyeceğimiz birçok hizmetimiz var. Yeter mi? Elbette yetmez. Çünkü şartlar değişiyor, ihtiyaçlar artıyor. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre de yeni taleplerle karşı karşıya kalıyoruz. Yeni talepleri de biliyoruz. Eskişehir´in neye ihtiyacı var, onu görüyoruz. İnşallah yeni dönemde de bu eksikleri hızlıca tamamlayacağız. Bir 5 yıl daha sizden destek bekliyoruz" dedi.
'HALKIMIZ ONLARI YOLCU EDECEK'
Bakan Dönmez, "Milli istiklalimiz ve istikbalimiz açısından son derece kritik bir dönemdeyiz. Görüyorsunuz muhalefetin adayını, herkesle görüşüyor. Ne vaat ediyorsa? Çıkıp da Kandil´e `Ya benim senin desteğine ihtiyacım yok´ diyebiliyor mu? Diyemiyor. Üç tane oy alabilmek için her şeye `eyvallah´ diyen bir muhalefet anlayışı var. Ama halkımız kimin doğru yolda, kimin yanlış yolda olduğunu görüyor, o takdir edecek. Seçimde de bir kez daha gereğini yapacak. Onları yolcu edecek, bize de `devam´ diyecek. Biz buna inanıyoruz. Doğal gaz konusunda yıllarca arama yaptık, sonunda rabbim yüzümüze güldü. Karadeniz´de hem Türkiye tarihinde hem de o tarihte dünyadaki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Bir hafta sonra inşallah onu karaya getireceğiz. Bize `arayamazsınız´ diyorlardı, aradık. Bulamazsınız, bulduk, çıkaramazsınız, çıkardık. Onu da inşallah evlerimize getireceğiz. Hem milletimiz kazanacak hem devletimiz kazanacak. O günkü programı (doğal gazın karaya bağlandığı) iyi izleyin. Sayın Cumhurbaşkanımız bakalım size neler söyleyecek. Özellikle ev hanımlarının iyi dinlemesi lazım. Sadece böyle bir ipucu vereyim" dedi.
TOGG´A YOĞUN İLGİ
Bakan Dönmez´in ziyaretleri sırasında vatandaşlar Togg´a yoğun ilgi gösterdi, önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Emek Mahallesi´nde oturan Gülistan Avcı, ziyaretleri sırasında Bakan Dönmez´in yanına gelerek, `Öbür dünyada sorarlarsa Togg´un yanında durduk. Bindik demek isterim´ dedi. Bakan Dönmez, Gülistan Avcı´nın isteğini kırmayarak aracına davet etti. Bakan Dönmez, Avcı´yı aracıyla diğer programının yapıldığı yere kadar götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-13 18:02:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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