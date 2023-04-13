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Bakan Dönmez: Üç tane oy alabilmek için her şeye 'eyvallah' diyen bir muhalefet anlayışı var (2)

DHA

Bakan Dönmez: Üç tane oy alabilmek için her şeye 'eyvallah' diyen bir muhalefet anlayışı var (2)


İFTARA KATILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde, birinci sıradan milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir´de, seçim çalışmaları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi´nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. AK Parti Eskişehir milletvekili adaylarının yanı sıra yemekte iş insanları ile afet bölgesinden gelen depremzedeler de yer aldı. İftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Dönmez, Türkiye´nin, artık bir zamanların kabuğuna çekilen ülke olmadığını söyledi. İktidar olarak yatırım, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomik model izlediklerini ifade eden Bakan Dönmez, "Ancak bu modele geçmek bir anda olmadı. Arkasında 20 yılın emeği var. Arkasında 20 yılın büyük yatırımları var. Güven var. İstikrar var. Güçlü liderlik var. Bugün gelişmiş ülkelere bakın. Hepsi altyapı projelerini tamamlamış ve ekonomik büyümelerini, endüstriyel gelişimlerini bu altyapı üzerine inşa eden ülkeler. Büyük ekonomilerde önce dev limanların, dev havalimanlarının, dev enerji tesislerinin, yolların, köprülerin, demiryollarının yapılması tesadüfi değil. Türkiye´de artık dev altyapı projeleriyle bu süreci büyük oranda tamamladı. İstanbul Havalimanı´ndan Çanakkale Köprüsü´ne, Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nden hızlı trenlere, Marmaray´a, yeni liman ve otobanlara kadar bugün Türkiye´de güçlü bir altyapı var. Ve her gün daha da güçlenen sanayi üretimimizi bu güçlü altyapı üzerine kuruyoruz" dedi.
'SANAYİCİLERE DESTEK SÜRECEK'
Sanayicilerin sıkıntılarının farkında olduklarını ve bu sıkıntıları aşmak için iktidar olarak her türlü teşvik ve destek paketini devreye aldıklarını anlatan Dönmez, "Biliyorsunuz bu ayın başında sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 20 oranında indirim geldi. 2022 Ekim´den bu yana alırsak sanayide kullanılan gaza 1 Nisan itibariyle yüzde 52,43 oranında indirim yapmış olduk. Sanayicimizin rekabet gücünü artıracak her türlü desteği vereceğiz. Her türlü düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin her zaman üreten, katma değer yaratan herkesin yanında olduğumuzu biliyorsunuz. İnşallah yeni dönem Türkiye için bir sıçrama tahtası olacak" diye konuştu.
MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ
Konuşmasında muhalefet partilerini de eleştiren Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"Biz kimlerin kimlerle olduğunu, kimlerle iş tuttuklarını anlatmak zorundayız. Bugün muhalefette bir akıl tutulması yaşanıyor. PKK´yı ve uzantılarını meşrulaştırma derdindeler. Askerimize kimyasal silah iftiraları atanlardan Atatürk´ün partisinde Türk bayrağını kaldıran danışmanlara, teröristlere af çıkarma vaadinde bulunanlardan YPG´ye ülkesi için savaşanlar diyenlere kadar ne ararsınız var. Soruyorum Eskişehir´e geldiğinizde buradaki şehit ve gazi ailelerinin yüzüne nasıl bakacaksınız? 288 şehit verdi Eskişehir. 472 gazimiz cesurca çarpıştı bu vatan için. Türkiye´yi bölme niyetini açıkça dile getirenleri iktidar ortağı yapacaklar. Bitme noktasına gelen teröre hayat öpücüğü verecekler. Görüyorsunuz her gün Kandil´den destek açıklaması yapılıyor. Muhalefete destek için saldırıları durduklarını ilan etmekten de kaçınmıyorlar. Dediler ki `seçime kadar sahada silahlı eylem yapmayacağız.´ Yeniden belediyeleri ele geçirerek sizlerin vergilerini, milletimizin kazancını teröre aktarmaktan, terörü bizim paramızla finanse etmekten bahsediyorlar. Eğer bunlar iktidar olsaydı Türkiye, 90´lardaki terör kıskacına tekrar hapsolacaktı. Karabağ bağımsızlığına kavuşamazdı. Libya ile anlaşma imzalanmaz, Doğu Akdeniz arama ve sondaj yapamazdık. İHA´lara, SİHA´lara kara çalarlar, memlekete yatırım yapan yerli yatırımcıyı tehdit ederler, milli iradeye ipotek koyanlara selam çakanlar yine bunlar. Ama milletin karşısına çıkınca da bol keseden vaat dağıtırlar. Bugünlerde onların reklamları oynuyor biliyorsunuz. 'Söz bahar gelecek' diyor. Bunlar her seçimden önce buna benzer vaatlerde bulundular. Biz maalesef bir türlü bunların iktidarda olduğu dönemlerde bahar görmedik, yazı da görmedik, sonbahara razıydık ama bize hep kara kış yaşattılar." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-13 22:51:36

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