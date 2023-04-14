Bakan Dönmez: Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez: Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek

DHA

Bakan Dönmez: Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkeyi bölmek isteyen çok fazla mihrak var. Hepsi bir araya geldi. Eskişehir'de bunu daha net gördük. Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek inşallah" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan aday gösterildiği Eskişehir´de seçim çalışmalarına yaptığı ziyaretlerle devam etti. Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi´nde Hacı Kadir Camii´nde cuma namazı kılan Bakan Dönmez, cami cemaatiyle sohbet etti. Ardından Eğitimciler Caddesi´ndeki esnafı dolaşan Bakan Dönmez, partisine destek istedi. Alpagutlular Derneği´ni de ziyaret eden Bakan Dönmez daha sonra sokakta kurulan halk pazarını gezdi. Bazı tezgahların başına geçerek satış da yapan Bakan Dönmez, Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Dipçin´i ziyaret etti.
BEBEĞE İSİM VERDİ
Sütlüce Mahallesi´nde Buse ve Enes Aktürk çiftini evinde ziyaret eden Bakan Dönmez, 2 gün önce dünyaya gelen erkek çocuklarını sevdi. Bebeğin kulağına ezan okuyan Bakan Dönmez, ailesinin isteğiyle adını kulağına söyleyerek erkek bebeğe 'Mustafa Yağız' ismini verdi. Ardından Ak Parti Sütlüce Seçim İrtibat Bürosu´na geçen Bakan Dönmez, partililerle sohbet etti. Bugün Edirne'de ne varsa Hakkari'de de aynı hizmetlerin olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Sinop'ta ne varsa Hatay'da da o var. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye hizmetlerimiz, bütün illerimizde. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacak şekilde devam ediyor. Eskiden 20 yıl önce günde 3-4 saat elektrik kesik olurdu. Şimdi arizi nedenler hariç elektrik kesintisi hamdolsun yok. Elektriği artık sadece kömürden doğal gazdan üretmiyoruz. Rüzgardan, güneşten, biyogazdan evlerimizde kullanıp da attığımız atıklardan, hidrolikten, jeotermalden birçok kaynaktan elektrik üretir hale gelmişiz. Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynakları açısından en büyük 5 ülkesinden birisiyiz. Bunu da değerlendirelim. Jeotermalde bizden daha fazla elektrik üreten bir ülke yok. Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar şunu gösteriyor. Eğer inanırsanız, başarırsınız. Biz inandık ve hamdolsun başardık. İnanmamıza yardımcı olan en büyük gösterge de sizin bize olan teveccühünüz oldu" dedi.
`SEÇİM KRİTİK´
14 Mayıs´taki seçimlerin çok kritik olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Seçimlerde hemen hepsinde birinci çıktık. İnşallah 14 Mayıs'ta da sayenizde birinci çıkacağız. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz sözde, bizi yalnız bırakmayacağınızı ve mahcup etmeyeceğinize inanıyorum. Ülkeyi bölmek isteyen çok fazla mihrak var. Hepsi bir araya geldi. Eskişehir'de bunu daha net gördük. Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek inşallah. Eskişehirimizi biz sadece ulusal markaların çıktığı bir kent olmaktan çıkartacağız" diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmalarını yerli otomobil Togg ile yaparken, gittiği yerlerde vatandaşlar, aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirip, içini inceledi. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-14 18:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez Eskişehir'de seçim irtibat bürosu ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez Eskişehir'de seçim irtibat bürosu ...
Sanatçı Karsu, Eskişehir'de depremzedeler yararına konser verdi
YEREL HABERLER Sanatçı Karsu, Eskişehir'de depremzedeler yararına ...
Kazada arkadaşının ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Kazada arkadaşının ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl ...
Eskişehir'de ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Eskişehir'de ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan ...
Bakan Dönmez: Üç tane oy alabilmek için her şeye 'eyvallah' diyen bir muhalefet anlayışı var (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Üç tane oy alabilmek için her şeye ...
Bakan Dönmez, MÜSİAD Eskişehir Şubesinin iftarında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, MÜSİAD Eskişehir Şubesinin iftarında ...
Bakan Dönmez: Üç tane oy alabilmek için her şeye `eyvallah´ diyen bir muhalefet anlayışı var
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Üç tane oy alabilmek için her şeye ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de AK Parti'li kadınlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de AK Parti'li kadınlarla bir ...
Bakan Fatih Dönmez, Togg'a binmek isteyen Eskişehirli Gülistan teyzeyi kırmadı
YEREL HABERLER Bakan Fatih Dönmez, Togg'a binmek isteyen Eskişehirli ...
Eskişehir'de "Diyanet Yayınları Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Diyanet Yayınları Sergisi" açıldı
Eskişehir'de düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım ...
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Eskişehir'de başladı
YEREL HABERLER "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Eskişehir'de ...
Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığı müebbet hapisle cezalandırıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığı müebbet ...
Bakan Dönmez: Eskişehir, küresel ölçekte marka yaratan şehirlerimizden birisi olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Eskişehir, küresel ölçekte marka ...
Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de aday tanıtım programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de aday tanıtım ...
LÖSEV, Eskişehir'de iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER LÖSEV, Eskişehir'de iftar programı düzenledi
Arkadaşının kestiği ağacın altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Arkadaşının kestiği ağacın altında kalıp öldü
Bakan Dönmez: Eskişehir, küresel ölçekte marka yaratan şehirlerimizden birisi olacak
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Eskişehir, küresel ölçekte marka ...
Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl ...
Eskişehir'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başlıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.