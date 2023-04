Bakan Dönmez: Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek (2)

İFTARA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Derneği´nin Eskişehir Şubesi´nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Öğretmenevindeki yemekte Bakan Dönmez´in yanı sıra Eskişehir Vali Vekili Okan Leblebicier, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, iş insanları ile depremzedeler yer aldı. Dönmez, muhalefetin terör örgütleriyle oy için iş birliği yaptığını öne sürerek, "Bugün görüyorsunuz muhalefetin iktidar uğruna terör örgütleriyle nasıl iş birliğini yaptığını. Her gün bu kadar da olmaz dediğimiz şeyler görüyoruz. En son dün sosyal medyaya düşen bir görüntü vardı. Görmüşünüzdür. Batman´da CHP seçim otobüsü vatandaşları isyana teşvik eden şarkıyla seçim çalışması yapıyor. Bu kadar da olmaz dediğimiz ne varsa gördük. Bunu da yapamazlar artık dediğimiz ne varsa hepsini yaptılar. Artık CHP ile terör örgütü ve onun uzantıları arasındaki ilişki ayan beyan belli olmuştur. Önceden yine biraz saklama ihtiyacı duyuyorlardı. Şimdi artık freni boşalmış kamyon gibi her gün yeni bir rezilliğe, yeni bir pespayeliğe uyanıyoruz. İktidarını silahların gölgesinde arayanlara, milletimiz en güzel cevabı 14 Mayıs günü verecektir inşallah" dedi.

'KİMSE SANMASIN Kİ HAVLU ATACAĞIZ'

Bakan Dönmez, "Biliyoruz muhalefet içerisinde tüm bu yapılanları, tüm bu olan biteni gören vicdan sahibi vatandaşlarımız var. Türkiye´nin adeta terör örgütlerinin taleplerine esir edilmesine hayıflanan vatandaşlarımız var. Ben onlara şunları söylemek istiyorum. Verdiğiniz oy Mehmetçiğimize kurşun olmasın. Verdiğiniz oy Türkiye´yi bölme naraları atanlara iktidar yolu açmasın. Verdiğiniz oy bitme aşamasına gelen PKK´ya nefes olmasın. Kolu kanadı kırılan FETÖ´ye can suyu olmasın. Seçim çalışmalarında milletimiz bu konudaki öfkesine şahit oluyoruz. Cumhuriyetin kurucu partisinin bugün Cumhuriyet´i yıkmak isteyenlerle nasıl birlikte iş tuttuklarına öfkeliler. 100 yıllık Cumhuriyetimize utanmadan `Yüzyıllık Felaket´ diyenlerle nasıl kol kola girdiklerine anlam veremiyorlar. Bugüne kadar milletimiz her zaman aklıselim ile hareket etti. Anadolu irfanı, Anadolu sağduyusu tüm kötülüklere her zaman galip geldi. İnanıyorum, 14 Mayıs 1950´de olduğu gibi 14 Mayıs 2023´te de Türkiye yeni bir Anadolu devrimine şahit olacak. Milletimizin yükselişini durdurmak isteyenler tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alacaklar. Milletimizin mahşeri vicdanında bu yaptıklarıyla anılacaklar. Birileri ne derse desin. Onlar kumar masalarında Rus ruleti oynamaya devam etsin. Biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Kimse sanmasın ki havlu atacağız. Kimse sanmasın ki yere düşeceğiz. Kimse sanmasın ki yerimizde sayacağız. Eskisinden daha güçlü, eskisinden daha kararlı, eskisinden daha istekli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu ülke ne kaybettiyse hep masa başında kaybetti. O masaları da maşaları da yıkıp geçeceğiz inşallah" dedi.

'NAMAZDA İŞİ OLMAZSA SECCADEDE GÖZÜ OLMAZ'

Bakan Dönmez, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize bugünlerde bahar vaat edenler. Geçmişte de aslında bu vaatlerini yaptılar. Ama bir türlü tutmadı. Hep bahar vaat ettiler. Biz ne baharı gördük ne yazı gördük. Sonbahara razıydık lakin hep bize kara kışı yaşattılar. Öyle gözüküyor ki bunların bahardan yazdan anladığı karakış. Bütün değerlerimizi aşağılamaktan, ayakları altına almaktan imtina etmediler. Şimdi güzel de takiye yapıyorlar. Kendi aralarındaki sohbetlerde bazen dışarıya sızıyor. Herhalde sizler de dinliyorsunuz, görüyorsunuz fotoğraflarda. Yine son günlerde görüyorsunuz. Bir seccadeye olayı yaşandı. Seccadeye hadisesiyle bunların anlayışının tezahürü olduğunu görüyoruz. Orada üzerine basılan sadece seccade değil. Orada üzerine basılan bizim değerlerimiz. Bizim kutsallarımız. Sonrasında çıkıp da görmedim, bilmiyordum demek daha da fecaat bir durum. O zaman sen bu aziz milletin değerlerine yabancısın. Biz bastığımız yere dikkat ediyoruz. Tabii namazda işi olmazsa seccadede gözü olmaz. Kılar, kılmaz tabii o tartışmaya girmek istemiyorum. Ama istedikleri kadar takiye yapsınlar. Şimdi dindarların, milliyetçilerin oylarını almaya çalışsınlar, sırıtıyor, tutmuyor. Olmaz, Bay Kemal´den bu ülkeye lider olmaz. Cumhurbaşkanı olmaz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

