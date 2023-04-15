Bakan Dönmez, Eskişehir'de sanayicilerle bir araya geldi



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iş dünyasının özellikle pandemi sonrasında küresel piyasalardaki ham madde fiyat artışları ve enerji fiyat artışlarından maalesef uzun dönem olumsuz olarak etkilendiğini ifade ederek, "Ancak son 2 çeyrektir gerek ham madde fiyatlarındaki gerileme gerekse enerji fiyatlarındaki gerilemeler, nispeten maliyet kontrolü açısından olumlu seviyelere doğru getirmiş durumda. Biz de özellikle sanayicimiz ile büyük tüketicilerimizin enerji maliyetlerinin uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek şekilde makul seviyelere çekilmesi için elimizden gelen hayreti gösterdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir´de seçim çalışmalarını oda ziyaretiyle devam etti. Eskişehir Sanayi Odası´na yerli otomobil Togg ile giden Bakan Dönmez´i, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Kesikbaş´tan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Dönmez, yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi´ne geçen Bakan Dönmez, daha sonra ise Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler´i ziyaret etti. Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan Bakan Dönmez, Eskişehir´in küresel marka yaratacak güçte bir şehir olduğunu söyledi.

İş dünyası ile yakın çalışma içerisinde olacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Bugün ilk önce Eskişehir Sanayi Odamızı, ardından da Organize Sanayi Bölgemizin yöneticileriyle ziyarette bulunduk. Son olarak da Ticaret Odamıza geldik. Kentimizin iş dünyasının yaşadığı konularla ilgili görüşmeleri ve talepleri de kendilerinden doğrudan almış olduk. Kendilerine de ifade ettim, burada yeniden ifade ediyorum. İş dünyamız ile çok yakın çalışacağız. Onların ihtiyaçlarını da süratle yerine getirmek için büyük gayret göstereceğiz. Eskişehir´in hakikaten potansiyeli yüksek, bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüşme zamanı. Ulusal marka çıkarmış bir kentimiz. Artık küresel marka çıkarma yolunda adım atmamız gerekiyor. Bu potansiyeli biz görüyoruz. Eskişehirli sanayicimiz buna inanıyor. Halkımız da buna inanıyor. Tüm enerjimizle bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için gayret göstereceğiz. İş dünyası tabii özellikle pandemi sonrasında küresel piyasalardaki ham madde fiyat artışları ve enerji fiyat artışlarından maalesef uzun dönem olumsuz olarak etkilendi. Ancak son 2 çeyrektir gerek ham madde fiyatlarındaki gerileme gerekse enerji fiyatlarındaki gerilemeler, nispeten maliyet kontrolü açısından olumlu seviyelere doğru getirmiş durumda. Bizde özellikle sanayicimiz ile büyük tüketicilerimizin enerji maliyetlerinin uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek şekilde makul seviyelere çekilmesi için elimizden gelen hayreti gösterdik. Geçtiğimiz ekim ayında bu tarafa neredeyse yüzde 50´liler seviyesinde elektrik ve doğal gazda indirim söz konusu oldu. Bildiğiniz gibi Nisan başı itibariyle hem elektrik hem de doğal gazda yüzde 15 ile 20 arasında konutlar, küçük işletmeler ve ticarethaneler ile sanayileri de kapsayacak bir indirimi yapmıştık. Bunun birlikte artık bu rakam yüzde 50´liler seviyesine yaklaşmış oldu" dedi.

Bakan Dönmez, Eskişehir Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda kentteki sanayici ve işverenlerin işçi bulamadıklarına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarına dikkat çekerek, "Yine buradaki temaslarımız ortaya çıkan konu şu oldu. Ülkemizde işsizlik konusu belki çok sıkça tartışılıyor ve konuşuluyor. Ama sanayici ve işveren ile oturduğumuzda `biz hemen her gün ilan veriyoruz. İşçi arıyoruz ama işçi bulamıyoruz´ diyorlar. Onlarda diyor ki `İşçisizlik sorunu yaşıyoruz.´ Bir taraftan da iş gücüne atılmak isteyenler da `işsiziz´ diye yakınmada bulunuyorlar. Bu şunu gösteriyor; iş arayanların vasıf ve özellikleriyle işçi arayanların vasıf ve özelliklerinin büyük oranda örtüşmemesinden kaynaklanıyor. Bunun için de özellikle mesleki eğitim başta olmak üzere daha önce başlatmış olduğumuz Organize Sanayi Bölgeleri´nde iş birliğini biraz daha artıracağız ve işverenimizin talep ettiği özellikleri karşılayacak, işgücü piyasasındaki süratle hayata geçireceğiz kent ölçeğinde. Zaten hükümetimiz bununla ilgili gereken adımları attı" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİLE YOĞUN İLGİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kentteki tüm ziyaretlerini kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile yaparken, gittiği yerlerde vatandaşlar, aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirip, içini inceledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-15 19:38:54



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