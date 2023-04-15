Bakan Dönmez, Eskişehir'de sanayicilerle bir araya geldi (2)



İFTARA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmaları kapsamındaki gündüz ziyaretlerinin ardından bir otelin yemek salonundaki İdris Yayla Köyü Derneği´nin iftar programına katıldı. Dernek yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Eskişehir´e enerji ve tabi kaynaklar alanında son 20 yılda 5.3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Eskişehir´in elektrik ve doğal gaz altyapısını yenilediklerini ifade eden Bakan Dönmez, "İnşallah bu yıl içerisinde enerjiye 951 milyon liralık yatırım daha yapacağız. Buradan Eskişehirli hemşehrilerimle, siz değerli kardeşlerimle de bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla inşallah önümüzdeki salı günü Beylikova´da nadir toprak elementlerini işleyecek pilot tesisimizin açılışını yapıyoruz. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini Beylikova´da keşfettik biliyorsunuz. Teknoloji için çok kritik bir element. Dünyadaki üretimi sınırlı. İki elin parmağını geçmeyecek kadar ülkede üretiliyor. Allah´a hamdolsun artık Türkiye´de bu ülkelerden biri olacak. Seyitgazi´mize yeni yatırımlar, yeni istihdamlar, yeni tesisler, yeni fabrikalar kazandıracağız inşallah. Seyitgazili kardeşlerimiz kazanacak. Eskişehirli kardeşimiz kazanacak. En nihayetinde Türkiye kazanacak" dedi.

TÜRKİYE´NİN LİTYUM İHTİYACININ YARISI ESKİŞEHİR´DEN

Seyitgazi ilçesindeki Eti Maden Kırka tesislerinde 2 bin 132 kişinin çalıştığını ve yıllık 600 ton üretim yapacak lityum karbonat tesisinin de temelini atacaklarını anlatan Bakan Dönmez, "Bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Türkiye´nin lityum ihtiyacının yarısını Eskişehir karşılayacak demek. Cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, tabletlerimizde, belki ilerleyen dönemlerde akıllı cihazımız Togg´un yerli lityum kullanılacak demek. Biliyorsunuz Eti Maden, Eskişehir ile iç içe geçmiş bir kurumumuz. Şehrin dününde ve bugünlerinde imzası olan bir kurumumuz. Eti Maden´i bor üretiminde ve ihracatında zirveye çıkaran şehirlerimizin biri de Eskişehir. Eti Maden Eskişehir´de ürettiği borla son 5 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık satış geliri elde etti. Aynı dönemde Eskişehir´imize 700 milyon liralık yatırım yaptı. Bu yatırımlar devam edecek inşallah. Özellikle Kırka´da bu sene yapacağımız 500 milyon liralık yatırım Eti Maden´in bu yılki yatırım bütçesinin yüzde 20´sine denk geliyor. Eti Maden Eskişehir´de 3 büyük yatırım yapacak. Hepsi de Eskişehir´imize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

'TÜRKİYE ARTIK YERLİ GAZINI KULLANMAYA BAŞLAYACAK'

Karadeniz´de bulunan doğal gazın, 20 Nisan´daki karaya bağlanacağını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye´de artık evlerde, sanayilerde, okullarda, hastanelerde yerli gazın kullanılmaya başlanacağını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye son zamanlarda ciddi bir yatırım atağına kalktı. Her gün bir yerde yeni bir fabrika açılıyor. Mevcut fabrikalar üretimlerini artırıyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz hamdolsun hem yurt içine hem de yurt dışına ürün yetiştirmek için harıl harıl çalışıyor. Bizler de Enerji Bakanlığı olarak büyüyen Türkiye´nin enerjisini sağlamak için gece gündüz ter döküyoruz. Önümüzdeki perşembe günü, ayın 20´sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Karadeniz gazını karaya getiriyoruz inşallah. Allah´a hamdolsun Türkiye artık evlerinde, sanayilerinde, okullarında, hastanelerinde yerli gazını kullanmaya başlayacak" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-15 22:39:07



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