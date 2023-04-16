Otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, hayatını kaybetti

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Özyıldırım (78), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Özyıldırım'ın vücudunun bir bölümünün otomobilin ön camından içeri girdiği görüldü.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Özyıldırım'a, Mustafa Ölçer'in (19) kullandığı 26 ST 682 plakalı otomobil çarptı. Özyıldırım'ın vücudunun bir bölümü aracın ön camından içeri girdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özyıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın üzerinde üzerine örtü koyulan cenaze, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-16 13:28:15
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