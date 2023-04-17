Eskişehir merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp çeşitli vaatlerle kandırdıkları kişileri dolandırdığı tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince Eskişehir, Uşak, İstanbul ve Şanlıurfa´da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca ve dolandırıldığı öne sürülen kişilere ait suça konu evraklar ele geçirildi.

Eskişehir´e getirilerek ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, işe yerleştirme, KOSGEB´den kredi çekme, evlilik vaadi, icradan araç satın alma vaadi, tayin ve atama vaatleriyle vatandaşları dolandırmakla suçlanıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-17 13:53:46



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