Eskişehir'de 5,5 kilo bonzai ele geçirildi; 4 gözaltı

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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu operasyonunda 5,5 kilo bonzai ele geçirildi; 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir süre takibe alınan 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alınırken, evlerine yapılan baskınlarda 5,5 kilo bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-17 14:13:23



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