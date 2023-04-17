Bakan Dönmez: Karadeniz gazını iletim hattına doldurmaya başladık



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğal gazının karaya ulaştırılmasına ilişkin, "Dün gece itibarıyla kuyularımızın başındaki vanayı açtık. Deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattına, doldurmaya başladık" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binası önünde MHP'li yöneticilerce karşılanan Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gazın karaya bağlanmasına ilişkin konuştu. Son hazırlıkların Filyos'ta yapıldığını ve kendisinin de sık sık alana gittiğini anlatan Dönmez, "Dün Filyos'taydım. Çalışmaları yerinde görmek için sık sık alana gidip, geliyoruz. Dün gece itibarıyla kuyularımızın başındaki vanayı açtık. Deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattına, doldurmaya başladık. Bu süre yaklaşık 30 saat olacak. İnşallah yarın bu saatlerde gaz karaya gelmiş olacak. Zaten perşembe günü de hepinizin bildiği gibi bir törenle de bayram öncesi vatandaşımıza bu müjdeyi vermiş olacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-17 15:55:26



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