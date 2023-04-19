Eskişehir'de işçi taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 31 yaralı (3)

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TUTUKLANDI

Eskişehir'de 3 işçinin hayatını kaybettiği, 4´ü ağır 31 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Zafer Bozdemir (33), emniyetteki ifadesinin ardından Bilecik´in Bozüyük ilçesinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan Bozdemir, `taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan hastaneye kaldırılan 31 kişiden 20´si, tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olurken, 4´ü ağır 11 kişinin ise tedavisi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-19 19:01:51



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