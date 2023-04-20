Otobüs kazasında ölen işçiler son yolculuklarına uğurlandı (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir´de sürücüsünün kontrolden çıkan servis otobüsünün tarlaya uçması sonucu hayatını kaybeden kamyon fabrikası işçilerinden Özgün Selim Kök´ün (31), cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Kök'ün cenazesi Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi´ndeki Ömür Camisi´ne getirildi. Kök için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Özgün Selim Kök´ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Metal Sen Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, fabrikadaki mesai arkadaşları yer aldı.

'İÇİM, KALBİM TİTRİYOR'

Cenaze namazını kıldıran cami imamı Abdurrezzak Duman, 31 yaşında hayatını kaybeden Özgün Selim Kök için çok üzgün olduğunu belirterek, "Yarın bayramdı, bayram yapacaktı. Ama şöyle ümit edelim inşallah. Rabbimiz orada rahmetiyle, merhametiyle buluşarak, orada bayram yapmayı nasip eylesin. Genç kardeşimiz olduğu için bir şeyler söyleyemem içim, kalbim titriyor. Rabbim, taksiratını affetsin" dedi. Özgün Selim Kök´ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

İLK MESAİSİNE GİDİYORMUŞ

Hayatını kaybeden ve 1 yıllık evli olan Özgün Selim Kök´ün, fabrikada çalışmak için 2 gün eğitim aldığı, kazanın olduğu dün sabah ise ilk mesaisine gitmek için servis otobüsüne bindiği ortaya çıktı. Öte yandan hastaneye kaldırılan 31 kişiden 20´si, tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olurken, 4´ü ağır 11 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-20 19:31:26



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