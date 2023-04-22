Eskişehir'de, 7 katlı binada çıkan yangın korkuttu



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 7 katlı binanın giriş katındaki manavda çıkan ve üst katlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi´ndeki 7 katlı bir binanın giriş katındaki manavda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, apartman sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında manavın yanı sıra alevlerin sıçradığı üst katlarda da hasar meydana geldi. Yoğun dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-22 20:46:42



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