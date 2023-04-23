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Bakan Dönmez: Karadeniz gazını çok kısa bir sürede tüm yurdumuz kullanacak

DHA

Bakan Dönmez: Karadeniz gazını çok kısa bir sürede tüm yurdumuz kullanacak


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz´de keşfedilen ve karaya getirilen doğal gazın tüm Türkiye´de kullanılacağını belirterek, "Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır. Bu kolay olmadı, ayrı bir hadise ama 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde karadan 170 kilometre açıkta, su seviyesinden 5 bin metre derinlikte, tam 10 tane kuyu açtık. İnsanın inemediği, çalışamadığı derinlikte robotlarla çalıştık. Gemilerle boruları döşedik, karaya kadar getirdik. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde de tüm yurdumuz kullanacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti´den birinci sırada milletvekili gösterildiği Eskişehir´de seçim çalışmalarını, yaptığı ziyaretlerle sürdürdü. Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi´ne giden Bakan Dönmez, buradaki yağmur ve şükür duasına katıldı. Mahalle girişinde muhtar ve mahalleliler tarafından karşılanan Bakan Dönmez, duaya eşlik etti. Karadeniz´de keşfedilen doğal gazın karaya bağlandığını hatırlatan Bakan Dönmez, gazın çıkarılmasının hiç kolay olmadığını söyledi.
Kısa bir süre sonra Karadeniz gazının tüm Türkiye´de kullanacağını anlatan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:
"Son yıllarda `şu yerin altında ne var ne yok, bir görelim, bakalım´ diye çok yoğun bir mesai içerisindeyiz. Maden varsa maden, gaz varsa gaz, petrol varsa petrol arayıp çıkartacağız ve sizin hizmetinize sunacağız. Rabbim sizlerin duasını kabul etti. Bize de dedi ki `siz de fiili dua yapacaksınız. Arayıp araştırıp, kuyuları açacaksınız´. Biz de azmettik, gayret ettik. Dere, tepe, düz demeden çalıştık. Karadeniz´in 2200 metre altında o gazı bulduk. İki gün evvel de biliyorsunuz gaz yakma, devreye alma törenini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Filyos´ta, Zonguldak´ta yaptık. Belki televizyonlardan izlediniz. Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır. Bu kolay olmadı, ayrı bir hadise ama 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde karadan 170 kilometre açıkta, su seviyesinden 5 bin metre derinlikte, tam 10 tane kuyu açtık. İnsanın inemediği, çalışamadığı derinlikte robotlarla çalıştık. Gemilerle boruları döşedik, karaya kadar getirdik. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde de tüm yurdumuz kullanacak. Bununla da yetinmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız `bu millet hasretle bekledi. Evet keşif büyük bir keşif ama vatandaşımıza da şöyle bir bayram hediyesi verelim´ dedi. Mutfaklarında kullandığı, sıcak su üretiminde kullandığı gazı 1 yıl süreyle vatandaşımıza hediye ediyoruz. Bu da yetmez, biliyorsunuz bizim sloganımız var; Yarın değil, hemen şimdi. Hemen başlayarak 1 ay süreyle de tüm gaz faturalarını silelim dedi. Biz 170 kilometre açıktan, gazı karaya getirdik, sisteme bağladık. Ama duydum ki buradaki belediyeler 10 kilometre açıktan suyu buraya getirememiş. Şimdi şu seçimleri atlatalım, önümüzde belediye seçimleri var. Belediyeleri de bize verin, o su çeşmenizde kesintisiz aksın inşallah."
Bakan Dönmez, mahallede bir araya gelip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladığı çocuklara oyuncak dağıttı. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-23 15:24:18

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