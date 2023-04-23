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Bakan Dönmez: Karadeniz gazını çok kısa bir sürede tüm yurdumuz kullanacak (2)

DHA

Bakan Dönmez: Karadeniz gazını çok kısa bir sürede tüm yurdumuz kullanacak (2)


PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti´den birinci sırada milletvekili gösterildiği Eskişehir´de seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretlerinin ardından bir düğün salonunda düzenlenen partisinin bayramlaşma programına katıldı. AK Parti Eskişehir milletvekili adaylarının da yer aldığı bayramlaşmada, partilileri selamlayan Bakan Dönmez, son dönemde Eskişehir´de yer alan madenlerle ilgili yapılan yatırımlardan bahsetti. Eskişehir´e enerjide 5.3 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Son dönemde Eskişehir´e enerji alanında 5.3 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Özellikle madencilik alanında. Bizim milli şirketlerimizden, bana bağlı Eti Maden´in en önemli işletmelerinden biri Kırka Mahallesi´nde yer alıyor. Dünyanın en kaliteli bor madeni Rabbim Eskişehir'e nasip etmiş. Buradan önemli bir ihracat gelirimiz oluşuyor. Ama sadece artık boru cevher olarak satmıyoruz. Geçmişte bizden önce cevher olarak satmışız. Tonu 100-120 dolar. Biz geldik dedik ki `arkadaş böyle olmaz´. Onu işleyeceğiz. Daha değerli hale getireceğiz. Öyle satacağız. Nitekim boru işleyerek, rafine bor ürün haline getirdik. Tonunu bin dolara çıkarttık. Şimdi artık önümüzde daha farklı projeler var. Bor karbürü üretiyoruz. Dün tonunu 120 dolara sattığımız boru işleyip bize bor karbür olarak 35 bin dolara satıyorlardı. Bugün `Bu devran böyle gitmez. Bor karbür nasıl üretiliyorsa, gidin bakın araştırın. Bu fabrikayı burada yapacağız´ dedik. Bandırma'da da 1 ay önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de açtık. Şimdi o bor karbür tesisimiz çalışıyor. Türkiye'deki talebi karşıladığımız gibi ihracat imkanlarımız da arttı. Daha değerli ürün üreteceğiz. Onun için madencilikte artık yeni sloganımız şu; cevher satmayacağız. Mücevhere dönüştüreceğiz. Mücevher satacağız" dedi.
'LİTYUM PİLE İLGİ ARTTI'
Bakan Dönmez, Eti Maden´in Kırka tesislerinde üretilen lityum pile yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Özellikle son günlerde bu elektrikli otomobiller biliyorsunuz gündemde. Şimdi ama bu elektrikli otomobillerde en kritik malzeme ne? Batarya. O da lityumdan yapılıyor. Dünyada da çok fazla yok. Bor madeninin içerisinde yıllarca bizim geri kazanmayı beceremediğimiz madeni vardı. Mühendislerimiz çalıştı. Ar-Ge'sini yaptı. Artık atmıyoruz, depolamıyoruz, onu geri kazanıyoruz. Böylece lityum ihtiyacımızı kendi madenimizden üretir hale geleceğiz. Lityumun tonu şu anda 30-35 bin dolar civarında. Ne kadar ucuza mal edersek bu arabaları da o kadar ucuza mal edeceğiz, o kadar ucuza size satmış olacağız. Şimdi bu lityuma bu Togg üretenler talip. Dedi ki tamam size verelim. Askeri Pil Sanayimiz var, biliyorsunuz Kayseri´de. Biz talibiz son derece kaliteli bir lityumumuz var. Ben dedim ki bundan sonra lityumu vermek için artık Eskişehir'e yatırım yapmanız lazım. Pil teknolojilerini Eskişehir'e getirenlere lityumu daha rahat veririz. Nalbur parası ödemezsiniz" diye konuştu.
'ŞİMDİ ABD BİZE GELECEK'
Eskişehir´in Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir element tesislerinin çok değerli olduğunu belirten Bakan Dönmez, Amerika Birleşik Devletleri´nin (ABD), Türkiye´ye F-35 satışını yapmadığını hatırlatarak, "Beylikova'da dünyada nadiren bulunan elementlerden 17´si tanesini bulduk. Nadir toprak elementleri. Dünyada en çok Çin'de var. İkincisini biz keşfettik hamdolsun. 694 milyon ton cevherimiz var. Çok kritik malzemeler bunlar. Mesela bize satılmayan F-35 uçağı var ya. Orada tam 40 kilo kullanıyorlar. O olmazsa uçmuyor. Şimdi, onlar bizim kapımıza gelecek `bunları bize satın´ diye. O zaman pazarlığımızı başka yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, konuşmasının ardından partililerin bayramlarını kutladı. Programın ardından Bakan Dönmez ve partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Bakan Dönmez, sokakta karşılaştığı vatandaşların bayramını kutlarken, çocuklara da balon ve Türk bayrağı verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-23 19:42:13

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