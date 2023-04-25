Tramvayın çarptığı kadın, hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçerken tramvayın çarptığı Meliha Akçakaya (69) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. Vatmanlığını Umut S.´nin yaptığı tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı. Tramvayın altında kalan Akçakaya, hayatını kaybetti. Akçakaya'nın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatman Umut S., kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, ifadesi için polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-04-25 17:33:41



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