Bakan Dönmez'den Eskişehir´de esnaf ziyareti



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan milletvekili adayı olduğu Eskişehir´de seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti´den birinci sırada milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir´de seçim çalışmalarına devam ediyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü´nü ziyaret ederek personelle sohbet eden Bakan Dönmez, atölyelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sakarya Caddesi´ne geçen Bakan Dönmez, dükkanları gezerek esnafın taleplerini dinledi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi´ni de ziyaret eden Bakan Dönmez, Başkan Suat Er ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-26 13:20:34



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