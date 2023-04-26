Eskişehir´de 1 kilo skunk ele geçirildi

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.O. gözaltına alındı. A.O.´nun evinde 1 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.O.´yu takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.O.´nun evinde yapılan aramada 1 kilo 60 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından A.O., ifadesi için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-04-26 15:09:30



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