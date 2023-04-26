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Eskişehir´de 1 kilo skunk ele geçirildi

DHA

Eskişehir´de 1 kilo skunk ele geçirildi


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.O. gözaltına alındı. A.O.´nun evinde 1 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.O.´yu takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.O.´nun evinde yapılan aramada 1 kilo 60 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından A.O., ifadesi için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-04-26 15:09:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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