Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'nda tek sandık kuruldu



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR(DHA)-ESKİŞEHİR'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, Hasan Polatkan Havalimanı'nda kurulan sandıkta 14 Mayıs seçimleri için oy kullanmaya başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na 1 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Seçmenler, milletvekili oy pusulasının yanı sıra cumhurbaşkanlığı seçimleri için de pusulaya 'evet' oyu basarak şeffaf sandıklara attı. Daha önce Almanya'da yaşadığını belirten Ayşe Samantepe, "Eskişehir'e 2 ay önce geldim. Oyumu kullanmak için havaalanına geldim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Emekli olduktan sonra Eskişehir'e geldim. Eskişehirli oldum artık Almanya'yı terk ettim. Daha önce konsolosluklar uzak olduğu için kullanamıyordum. Burası çok iyi oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-27 13:52:11



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