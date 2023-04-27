İnce: Türkiye´nin neresine gidersem gideyim, beni gençler karşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnce: Türkiye´nin neresine gidersem gideyim, beni gençler karşılıyor

DHA

İnce: Türkiye´nin neresine gidersem gideyim, beni gençler karşılıyor


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer adayların bir miting parasına seçim kampanyası yürüttüklerini ifade ederek, "Otobüsümüz 2006 model, geçen gün Zonguldak´a giderken yolda kaldık. Büyük mitingler yapamıyoruz. Çok para tutuyor. Onların bir miting parasıyla koca bir kampanyayı yapıyoruz. Ama Türkiye´nin neresine gidersem gideyim, beni gençler karşılıyorlar" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir´e geldi. İstiklal Mahallesi´ndeki Köprübaşı mevkisinde seçim otobüsünden inen İnce´yi kalabalık genç grup karşıladı. Adalar mevkisinde esnafı selamlayan Muharrem İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın dans ettiği için kendisini eleştirdiğini ifade eden İnce, "Tayyip Erdoğan geçen gün, `Kapı gıcırtısına oynayanlar memleketi yönetemezler´ diyor. Bana söylüyor, sen bu memleketi 21 senede batırdın. Doları 1,60´tan aldın 20 liraya çıkardın. Buğdayın anavatanı Türkiye, dışardan buğday alıyor, tarımı bitirdin. Kıymanın kilosu olmuş 350 lira. Soğan lüks yiyecek olmuş, emekliler geçinemiyor. Sokaklar sığınmacı dolu. Merkez Bankası´nın kasasını boşaltmışsın. Sen memleketi batırdın. Gençlerin yaşama sevincini yok ettin. Umutlarını, hayallerini yok ettin. Gençler bugün yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Bırak çocuklar yaşama sevinci olsun. Bırak çocuklar dans etsinler. Bırak çocuklar gülsünler" dedi.
Türkiye´nin Cumhur ve Millet ittifakı olarak iki kampa ayrıldığını belirten İnce, "Türkiye´yi iki kampa ayırdılar. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı. Cumhur ittifakında Hüda-Par Başkanı diyor ki, `Türk bayrağı olmaz, Türkiye bayrağı olsun. Türkiyeli bayrağı olsun.´ Millet İttifakı´ndaki Ali Babacan da Türklük tanımını tartışıyor. Anayasa´nın ilk 4 maddesini tartışıyor. Arkadaşlar, onun için Memleket Partisi ne sağdan, ne soldan, Atatürk´ün yolundan. Geçen gün Sayın Davutoğlu açıklıyor. Diyor ki; `Ben 90 yaşındaki halamı da ikna edemedim, CHP´ye oy vermeye.´ Babacan diyor ki; `Biz tabanımızın hepsi CHP´ye oy vermeyecek. Bunu CHP´ye anlattık´ diyor. Bu, şunu demek istiyorlar. Biz sizin listelerde yer aldık. Güzel sıralar verdiniz bize. Nasıl olsa biz CHP´lilerin oylarıyla seçileceğiz. Biz de size oy vermeyeceğiz.´ Bunu demek istiyorlar. Yani 77 kişi Gelecekli, Saadetli, Devalı 77 kişi CHP listelerinden. CHP´li kardeşlerim yıllarca birlikte mücadele ettik. Yani şimdi bana partiden ayrıldım diye kızıyorsunuz. Kızın, hakkınızdır. Bir şey demiyorum. Ama siz gidip Çankaya´da Atatürk´ün Çankaya´sında Sadullah Ergin´e nasıl oy vereceksiniz? İzmir´de `Kemalizm ırkçılıktır´ diyen Yüksel Taşkın´a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler. Ali Babacan´ın, Davutoğlu´nun adamları pazartesi sabahı çekip gidecekler. Bakın dün Ali Babacan´a soruyorlar; `Tekrar AK Parti´ye döner misin?´ Verdiği cevap çok ilginç; `Başkanlık sisteminden vazgeçerse evet´ diyor. Yani bunlar CHP listelerinden giren bu 77 kişi, CHP´ye ve milletimize nasıl kazık atacaklarını herkes görecek. O zaman `Muharrem İnce haklıymış´ diyecekler" diye konuştu.
`MİTİNG PARASINA, KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ´
Seçim kampanyasını 2006 model bir otobüsle sürdürdüğünü kaydeden Muharrem İnce, "Bakın size şunu söyleyeyim, otobüsümüz 2006 model, geçen gün Zonguldak´a giderken yolda kaldık. Büyük mitingler yapamıyoruz. Çok para tutuyor. Onların bir miting parasıyla koca bir kampanyayı yapıyoruz. Ama Türkiye´nin neresine gidersem gideyim, beni gençler karşılıyorlar. Diyor ki, `Bu millet bu sefer gençlerin sandıktaki devrimini herkes görecek.´ Buna inanıyorum ben" ifadelerini kullandı.
İnce, konuşmasının ardından çevresinde toplanan kalabalık ile birlikte Porsuk Bulvarı, İkieylül ve Hamamyolu caddelerinde gezerek esnafı selamladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-27 17:46:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Odunpazarı Belediyesinden bankı götüren kişiye sosyal medyadan uyarı:
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesinden bankı götüren kişiye sosyal ...
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli ...
Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'nda tek sandık kuruldu
YEREL HABERLER Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'nda tek ...
Evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri istedi
YEREL HABERLER Evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri ...
Eskişehir'de aranan 75 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan 75 kişi yakalandı
Eskişehir ve Balıkesir'de havalimanı ile hudut kapısında oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Eskişehir ve Balıkesir'de havalimanı ile hudut ...
Kısmi görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek Eskişehir'de sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Kısmi görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek ...
Eskişehir´de 1 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 1 kilo skunk ele geçirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Bakan Dönmez'den Eskişehir´de esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den Eskişehir´de esnaf ziyareti
TEI'nin ürettiği havacılık motorları TEKNOFEST'te sergilenecek
YEREL HABERLER TEI'nin ürettiği havacılık motorları TEKNOFEST'te ...
Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
Kılıçdaroğlu: Artık Türkiye´nin kaderini değiştireceğiz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Artık Türkiye´nin kaderini ...
Tramvayın çarptığı kadın, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tramvayın çarptığı kadın, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Eskişehir mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Eskişehir ...
Eskişehir'de bir kişiyi döverek öldürdükleri öne sürülen 14 sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir kişiyi döverek öldürdükleri öne ...
Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de esnaf ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
Eskişehir'de sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.