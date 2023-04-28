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Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen başladık (2)

DHA

Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen başladık (2)


`14 MAYIS ÇOK KRİTİK BİR SEÇİM´
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhtarlarla yaptığı toplantının ardından ilçede kurulan halk pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ardından Sarıcakaya Belediye Başkanlığı´na geçen Bakan Dönmez, burada toplanan vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçimden geçeceğini ifade eden Bakan Dönmez, "Önümüzdeki çok kritik bir seçim var. 14 Mayıs'ta şunu oylayacağız; 'Bu hizmetler, bu yatırımlar, milli birliğimiz beraberliğimiz altında devam etsin mi etmesin mi? Bakın birileri bayrağımızın altında milli marşımızı okuyamayanlarla birlikte hareket ediyor. Çok iyi görüyorsunuz. Onlara gereken dersi, 14 Mayıs'ta sandıkta vermeye hazır mıyız? Şu topraklar, fazla değil 100 yıl önce atamızdan, dedemizden bize emanet. Ben de bu coğrafyanın insanıyım. Binlerce şehidimiz oldu. Yetmedi, özellikle 40 yıldır bu ülkeyi bölmeye çalışan insanlara karşı da mücadele verdik. 282 şehidimiz var bu topraklarda. Şehitlerimizin miras bıraktığı bu toprakları sonuna kadar savunmaya hazırız. Ama birileri kapalı kapılar ardında, masanın altında, üstünde bunlara bir şeyler vadetti ki şimdi Kandil'den, oradan buradan bunlara destek mesajları geliyor. Çıkıp açıkça söylesinler. Onların adamları da buraya gelecek. 'Siz ne vadettiniz onlara? Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız' diyeceksiniz. Aksi takdirde bu ülkeyi bu adamlara teslim edecek olursak inanın bugünlerimizi çok ararız" dedi.
KILIÇDAROĞLU´NU ELEŞTİRDİ
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nu da eleştiren Dönmez şunları söyledi:
"Türkiye kritik bir dönemeçte, dünya liderimiz var. Kendisiyle yurt içinde ve yurt dışında birçok temasa gitmiş bir kardeşinizim. Gittiğimiz her yerde olağanüstü bir ilgi var. Herkes konuşuyor tüm dünya liderleri ama 'Sayın Erdoğan ne konuşacak?' diye bakıyor. 'Onun ağzından ne çıkacak?' diye bakıyor. Şurada, çok fazla uzak değil, komşu iki ülke bir savaş yaşadı. Tahıl krizi yaşandı. Kim çözdü? Erdoğan çözdü. Birleşmiş Milletler devreye girdi ama çözemedi. Her iki lideri de aradı çözemedi. Sonunda dedi ki 'Bu anahtar, çözüm Erdoğan'ın elinde. Onu bir arayalım aracılık etsin. Şu sorunu çözelim' Erdoğan çözdü. Sadece kendi ülkemiz açısından değil. Bakın Afrika'da yüzlerce, binlerce insan açlık, kıtlık çekiyor. O tahıl oraya gitmeseydi bir sürü insan, bir sürü mazlum kişi belki de açlıktan ölecekti. Demek ki liderimiz sadece bu coğrafyada yaşayanların, bu ülkede yaşayanların lideri değil. Başı derde giren herkese çare olur. Afrika'yı birçok kez kendisiyle birlikte ziyaret ettik. İnanın her gittiği noktada binlerce insan, bizi tanımaz, hemşeriliğimiz akrabalığımız yok ama her gittiği noktada bu şekilde kalabalık yığınlar liderimizi karşıladı. Adeta o yörenin, o ülkenin lideri gibi. Muhalefette böyle bir özellik var mı? Bay Kemal yurt dışına gittiği zaman bu şekilde karşılanabilir mi? Size soruyorum? Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Kılıçdaroğlu. Fotoğrafları yan yana getirin bakayım. Yurt dışında kimin sözü dinlenecek? Zaten Bay Kemal, 'Sözüm dinlensin' diye gelmiyor, 'Ben sizin sözünüzü dinlerim' diye geliyor. Arada bu kadar büyük fark var"
`AKKUYU, DÜNYADA İNŞAATI DEVAM EDEN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ´
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk nükleer yakıt getirme programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans sistemiyle katılımıyla yapıldığını hatırlattı. Akkuyu´nun Türkiye'nin tek kalemde, tek alanda bugüne kadar yürüttüğü en büyük yatırım projesi olduğunu anlatan Bakan Dönmez, "Dün Mersin´deydim. Türkiye´nin tek kalemde, tek alanda bugüne kadar yürüttüğü en büyük yatırım projesidir, orası. Yaklaşık 25 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Nükleer santralimiz bittiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 10'unu tek bir tesisten karşılar hale geleceğiz. Dün bunlar çok konuşulurdu. Hayal edilirdi ama bir türlü başlanamaz, bitirilemezdi. Niye? Çünkü Türkiye'de biz iktidara gelinceye kadar hükümetlerin ortalama süresi 18 ayı geçmiyordu. Ortalama süreyi de en çok etkileyen rahmetli Özal´ın kurduğu hükümetler. Orada 4-5 yıla kadar hükümet süreleri oldu. Ondan önceki ve sonraki hiçbir hükümetin süresi, bu süreyi geçmemiştir. 18 ayda o yörenin, o kentin, o devletin, o ülkenin sorunlarını anlamaya bile vaktiniz olmaz. Bir de sorunu anlayacaksınız, çözüm bulacaksınız, proje geliştireceksiniz, başlayıp bitireceksiniz mümkün değil ama 20 yıldır AK Parti iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başladığı, bitirdiği birçok projeyle tanıştı. İşte nükleer güç santrali de bunlardan birisi. Bir yıl içinde de devreye girecek. Şu anda dünyada inşaatı devam eden en büyük nükleer güç santrali projesinden bahsediyoruz. 25-30 bin kişi çalışıyor orada gece, gündüz. Bundan önce 4 defa denediler, başaramadılar. Biz geldik, başardık hamdolsun. Kimin sayesinde, sizin sayenizde. Eğer destek verirseniz, 'yolunuza devam' derseniz biz yine bu sorumluluğu almaya hazırız" şeklinde konuştu.
Belediye önünde toplanan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Dönmez, meydanda beraberindeki AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ile birlikte yemek dağıttı. (DHA)Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-28 19:01:52

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