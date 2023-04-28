Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen başladık (3)



ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bilim-teknoloji, kültür-sanat, spor dallarında ulusal ve uluslararası başarı gösteren öğrencilerin `Eskişehir En'lerini Ödüllendiriyor´ törenine katıldı. Organize Sanayi Bölgesi´nde yer alan Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde Bakan Dönmez´in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

'NÜKLEER YAKITLAR SAHAYA GELDİ'

Mersin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk nükleer yakıt getirme programını tamamladıklarını ve Türkiye'nin 60 yıllık bir hayalini gerçekleştirdiklerini ifade eden Dönmez, "5 yıldır inşaatı devam eden projemizde artık çok kritik bir aşamayı geride bıraktık. Nükleer yakıtlar sahaya geldi. Bir yıl içerisinde o yakıtlar ve diğer enstrümanlar yerlerine yerleştirilecek. Ardından da elektrik üretimine başlayacağız. Daha önce 4 defa denenmiş çeşitli hükümetler zamanında ama bir türlü başarıya ulaşmamış. İşte azim, inanç, kararlılık olmazsa bu işler bitmez. Siz de öğrencisiniz. Azmetmezseniz olmuyor bu işler. Sonunda bir yerde yoruluyorsunuz. Yarım bırakıyorsunuz. Başladığımız işi yarım bırakmayacağız arkadaşlar. Biz binlerce tonluk ihracat yapıyoruz ama günün sonunda ihracatımız 255 milyar dolar. Bir gelişmiş ülkeye baktığınızda onlar 1 dolarlık ihracat yaptığında 5 dolar gelir elde ediyor. Hepimizin cebinde herhalde akıllı telefon var. Ortalama 200-220 gram. 1000 dolar desek, baktığınızda 1 kilosu 4 bin dolara gelir. Demek ki sadece alın teriyle gelir seviyenizi artırmanız mümkün değil. İşte o alın terinin sizin gibi gençlerin akıl teri de eklendiğinde o 1 dolarları biz 10 dolarlara, 100 dolarlara, 1000 dolarlara çıkartacağız. Siz de bu enerji, istek, arzu var, görüyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından farklı branşlarda dereceye giren başarılı öğrencilere ödüllerini verdi. (DHA)Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-28 20:00:03



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