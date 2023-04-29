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Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs´tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer evin olacak

DHA

Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs´tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer evin olacak


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu bir kez olsun kamuoyunun karşısına çıkıp mertçe teklif ve temennilerini paylaştı mı? Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka neyi amaçladı? Sayın Kılıçdaroğlu, Eskişehir bu kez sana inanmayacak, milletimiz sana asla itibar etmeyecek. 14 Mayıs´tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer de evin olacak" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs´ta yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir´de Odunpazarı Meydanı´nda düzenlenen, `14 Mayıs´ta Aziz Milletim Sıra Sende´ temalı mitinge katıldı. Anadolu´nun yükselen yıldızı olan Eskişehir´in aynı zaman da büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre´nin evi olduğunu ifade eden Bahçeli, konuşmasına da onun `Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Narın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş´ dizeleriyle başladı.
Muhalefet partilerinin seçimin yaklaşmasıyla korkuya kapılmaya başladığını belirten Bahçeli, partisine Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan´a destek isteyerek, "Bu ülkeye sevdalı olmanın kolay olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Bizim yerimiz sipariş anketler değil, kalemi satılmış gazetecilerin küf tutmuş köşeleri değil, Eskişehir´in şaşmaz ve tartışılmaz hükmü şahsiyetindedir ancak hamiyet sahipleri bu hakikatin idrakine varacaktır. 14 Mayıs 2023 tarihinde hem 13´üncü cumhurbaşkanını seçeceğiz, hem de 28´inci Dönem Milletvekili Genel Seçimini yapacağız. Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında yöresinde konuşlanan çıkarcıların korkuya kapıldığını, uykularının kaçtığını görüyoruz. Eskişehir´in onurunu, Cumhurun haysiyetini, Cumhuriyet´in kutlu emanetlerini koruyacak mıyız? Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap soracak mıyız? Milliyetçi Hareket Partisi´ne tam destek, hep destek, sonuna kadar destek olacak mıyız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ı sahiplenecek miyiz? Yola devam diyecek miyiz? Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs´ta Recep Tayyip Erdoğan. Eskişehir milletvekili adaylarımızı tam kadro halinde TBMM´de görmek istiyorum. Eskişehir´de vakit Milliyetçi Hareket vaktidir. Ezberleri hep beraber bozalım. Eskişehir´in makus talihini hep birlikte değiştirelim" dedi.
`KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMLE, PKK´NIN EN KÜÇÜK BAĞ VE BAĞLANTISI YOKTUR´
Konuşmasında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nu da eleştiren Bahçeli, "CHP´ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa Milliyetçi Hareket Partisi diyelim. İYİ Parti´ye oy veren kardeşlerim, sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip üç hilalin etrafında buluşalım. Çünkü zilletin sonu yoktur. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının dürüstlüğü yoktur. Maalesef Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Demiş ki; `Milyonlarca Kürt´e terörist muamelesi yapılıyor´ Peki terörist Demirtaş ne demişti; `Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor´ HDP´li Pervin Buldan neyi söylemişti; `Halkı terörist görüyorlar´ Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi ağır bir bühtan ve hıyanettir. Şu hususun önemle ve özellikle bilinmesini isterim ki: Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK´nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Zillet ittifakı paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP´li Buldan neyi söylüyorsa İYİ Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bunlar menfur emel birliği içindedir. Bunlar küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın, Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler kalleştir. Bin yıllık kardeşlik hukukumuz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz. Nifak saçan zillet partilerine hoş görüyle bakmayız, bakamayız" şeklinde konuştu.
`MUSTAFA KEMAL DİYENLERİN ADRESİ MİLLİYETÇİ HAREKET´TİR´
Cumhuriyet Halk Partisi´nin Atatürk ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:
"Kandil´e yuvalanmış PKK terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu´na aleni destek açıklaması yapıyor. Biri susuyor, diğeri konuşuyor. Biri duruyor, diğeri başlıyor. Türkiye´den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor. Milli birlik ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara Eskişehir izin vermez. Etnik ve mezhep uçurumuna Türkiye´yi çekmek için provokasyon yapanlara Eskişehir müsaade etmez. Türk milletini aldatamazlar, Eskişehir´i kandıramazlar, ihaneti aklamayı ve temize çıkarmayı asla başaramazlar. Kılıçdaroğlu, 25 Nisan 2023 tarihinde burada demiş ki; `Mustafa Kemal'in ideallerine inanan herkesin demokrasiden, insan haklarından yana oy kullanmasını istiyorum´ Bugünkü CHP yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk´le hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket´tir."
`KILIÇDAROĞLU´NUN ETNİK VE MEZHEP TEMELLİ KİMLİK SİYASETİ ÇOK TEHLİKELİDİR´
Kemal Kılıçdaroğlu´nun ilk kez Alevi olduğunu açıkladığını belirten Bahçeli, mezhep temelli kimlik siyasetinin çok tehlikeli olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu´nun bundan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu´nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Elbette saygı duyarız, Alevi olduğunu söylemesini de hakkı görürüz. Ancak bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs´a yaklaşırken neden bu açıklamaya gerek duyduğunu da kararlılıkla sorarız. Eskişehir´de hayat ve varlık mücadelesi veren Alevi İslam inancına mensup kardeşlerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Onları çok sevdiğimizi beyan ediyorum. Herkesin etnik kökeni, mezhebi, yöresi, anasının dili muteber ve muhteremdir. Biz Hüseyini ahlakla bezenmiş kutlu bir hareketiz. Yezid´le kazanmaktansa Hüseyin´le şehadete de talip oluruz. Fakat mezhepçiliği, etnikçiliği milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz. Etnik ve mezhep istismarı yapanların iyi niyetli olmadığını gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu´nun Aleviliği samimi değildir. Bu kapsamda hiçbir uzlaşmaya bugüne kadar yanaşmamıştır. Toplumsal yaraların sarıldığı, kronik meselelerin köklü çözümlerle buluşturulduğu, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş bir Türkiye´ye ulaşmak hepimizin müşterek gayesidir. Elbette her alanda bir uzlaşma vasatı tezahür etmelidir. Bize göre uzlaşmanın adresi de büyük Türk milletinin tarihi varlığıdır. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne ayrımız vardır ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim, söz bizimdir. Cem bizim, semah bizimdir. Hamdolsun hepimiz Müslümanız, Allah´ımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, kitabımız bir, imanımız bir, acımız bir, sevincimiz birdir. Mezhepçilik fitnesini yayanlar, bu çerçevede yıllarca husumet aşısı yapanlar bizden olmayan, bizim gibi hissetmeyen, bizim gibi inanmayan bozgunculardır."
`KILIÇDAROĞLU´NUN SEÇİMDEN SONRA GİDECEĞİ YER EVİDİR´
Kemal Kılıçdaroğlu´na eleştirilerini sürdüren Bahçeli, 14 Mayıs´tan sonra gideceği yerin evi olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Kılıçdaroğlu bir kez olsun kamuoyunun karşısına çıkıp mertçe teklif ve temennilerini paylaştı mı? Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka neyi amaçladı? Sayın Kılıçdaroğlu, Eskişehir bu kez sana inanmayacak, milletimiz sana asla itibar etmeyecek. 14 Mayıs´tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer de evin olacak. Soruyorum sizlere, 14 Mayıs´ta sandığa gittiğinizde milli birlik ve kardeşliğimize destek verecek misiniz? Etnik ve mezhep çetelesi tutan, bu konuda hassasiyetleri kaşıyan Kılıçdaroğlu´na bedel ödetecek misiniz? CHP´ye, İYİ Parti´ye ve diğerlerine hesap soracak mısınız? Meclis´te güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, dünyada güçlü bir Türkiye demektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, başı dik, alnı açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise demokrasi güvence altındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise `Lider Ülke Türkiye´ hedefi, `Türk ve Türkiye Yüzyılı´ vizyonu Allah´ın izniyle gerçekleşecektir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli´ye konuşmasının ardından kılıç ve Eskişehirspor forması hediye edildi. Sahneden partililere çiçek veren Bahçeli, ardından Kütahya´ya geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-29 16:38:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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