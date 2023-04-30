Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP operasyonu: 10 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP operasyonu: 10 gözaltı

DHA

Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP operasyonu: 10 gözaltı


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6´sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık bir süre izlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Eskişehir´in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi. Eskişehir´e getirilen 10 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-30 07:55:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ildeki operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ...
Eskişehir'de kadınlar helikopterle uçuş deneyimi yaşadı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kadınlar helikopterle uçuş deneyimi ...
Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs´tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer evin olacak
YEREL HABERLER Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs´tan sonra kalan ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Eskişehir'de konuştu: (2)
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Eskişehir'de konuştu: (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de konuştu: (1)
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de ...
Eskişehir'de evlerden 16 kombi hırsızlığının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de evlerden 16 kombi hırsızlığının ...
Eskişehir'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" kutlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" kutlandı
Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen başladık (3)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen ...
Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen başladık (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen ...
Bakan Dönmez, "Eskişehir En'lerini Ödüllendiriyor" töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, "Eskişehir En'lerini Ödüllendiriyor" ...
Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen başladık
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz uygulamasına hemen ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ...
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de muhtarlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.