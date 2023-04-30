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Bakan Dönmez: Millet İttifakı; 7 kocalı Hürmüz misali 7 ayrı ses

DHA

Bakan Dönmez: Millet İttifakı; 7 kocalı Hürmüz misali 7 ayrı ses


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı´nı eleştirerek, "Gizli ortakları da 2 gün önce artık `Biz sizi, siz bizi tanıyorsunuz´ diye açıklama yaptı. Bay Kemal'e destek verecekler. Önce gizli ortaklıkları vardı, şimdi artık açıktan sesleniyorlar. Şu arada gizleme ihtiyacında duymadıklarını gördük. Neymiş efendim 7 ayrı cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Adeta 7 Kocalı Hürmüz misali 7 ayrı ses" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, `Vefa Buluşması´ kapsamında aralarında il başkanı ve kurucuların da bulunduğu AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında daha önce görev yapmış üyelerle bir araya geldi.
Atatürk Bulvarı üzerindeki öğretmenevindeki buluşmada konuşan Bakan Dönmez, "Bugün akıl tutulması yaşayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bugün terörü aklama, terörü iktidara taşıma gayretinde olan bir muhalefetle muhatabız. Terör yuvasını yerle bir etmek için yapılan operasyona karşı çıkan bir muhalefet var. Terörün belini kıran savunma sanayinin aldığı yolu küçümseyen bir muhalefet var. Biz terörü milletimizin gündeminden çıkardık. Muhalefet ise terör ve terör yandaşlarını savunmaktan, onlara arka çıkmaktan zerre imtina etmiyor. Adı, sanı, ismi, cismi, milliyeti bizim için önemli değildir. Nereden kimden gelirse gelsin milletimizin bekasını hedef alan her terör örgütü yok olmaya mahkumdur. İnlerine kadar gireceğiz, dedik girdik. İster metrelerce yükseklikte dağın tepesinde olsunlar, isterlerse yerin binlerce metre altında mağaralarda, fark etmez. Gerek içeride gerekse dışarıda. Her zaman enselerinde olacağız." 
'`MUHALEFET, TÜRKİYE DÜŞMANLARININ DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR´
"Muhalefete bir bakın Allah aşkına. 6´lı masa dedikleri 6´sı da birbirine benzemez" diyen Bakan Fatih Dönmez, şöyle konuştu:
"Sonradan eklenenlerle tabii masadaki sandalye sayısı kaç oldu bilemiyorum ama herhalde 8-10´a kadar çıktı. Gizli ortakları da 2 gün önce artık `biz sizi, siz bizi tanıyorsunuz´ diye açıklama yaptı. Bay Kemal'e destek verecekler. Önce gizli ortaklıkları vardı, şimdi artık açıktan sesleniyorlar. Şu arada gizleme ihtiyacında duymadıklarını gördük. Neymiş efendim 7 ayrı cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Adeta 7 Kocalı Hürmüz misali, 7 ayrı ses. Fuat Oktay bey biliyorsunuz bizim hükümetimizin Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ona geçenlerde takıldım `Fuat abi ya senin koltuğa ne kadar çok talip var. Bir kişi iyi idare ettin 5 yıl´. Şimdi o masaya 7 kişi yani o koltuğa 7 kişi oturtacaklar. Biz 16 bakanın artık tabii her Cumhurbaşkanı yardımcısının altına kaç tane bakan verecekler bilemiyorum ama sayısı herhalde 40-50 olur. O salonları da biliyorum, oraya 40-50 kişinin de alması mümkün değil anladığım kadarı ile büyük stat, büyük salonlarda bir araya gelecekler. Yani bizim çocuklarımız bilirler masallarımızda, destanlarında var `Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler´ Her biri ayrı telden çalacak, öyle gözüküyor. Maşallah rabbim bunlardan korusun milletimizi. Biri diyor ki `Daha halamı ikna edemedim CHP´ye oy vermeye´. Beriki diyor ki `Bizim tabanımız zaten CHP´ye oy vermez´ Aslında bakmayın bunların görünürde 7 olduğuna. HDP genel başkanı ve eş başkanı da var. Onları da koyun oldu mu 9 kişi. İşte bu yüzden Millet İttifakı kaostur, karmaşadır, çok başlılıktır. Kırtasiyeciliktir, egoları uğruna milletin hali, çıkarlarını tehlikeye atanlardır. Kişisel hırs ve ihtirasları uğruna Türkiye´yi ateşe atmaktan çekinmeyenlerdir. Bunlara devlet teslim edilmez. Şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet etmeyenlere, şehit ailelerimizin yüzünü yere eğenlere devlet teslim edilmez. Türkiye´yi yurt dışına şikayet edenlere, Türkiye´ye yatırım yapmayın diyenlere devlet teslim edilmez. `İHA´lara, SİHA´lara dokunacağım´ diyenlere, teröre, teröriste göz kırpana, kol kanat gerene devlet teslim edilmez."
'ORASI, OLSA OLSA KURTLAR SOFRASI OLUR' 
Bakan Dönmez, Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun `Halil İbrahim sofrası´ söylemlerine de değinerek, "Bir de diyorlar ki burası Halil İbrahim Sofrası. Orası olsa olsa kurtlar sofrası olur. Birbirinin gözünü oyanlar, birbirinin arkasından iş çevirenler, kuzu postuna bürünen kurtlar ya da kuzu kuzu geri dönenler. Seçmenine `mecbursunuz, tıpış tıpış gidip bize oy verecekseniz´ diyen bir zihniyetten bu aziz millete hürmet etmesi, hizmet etmesi beklenir mi?" ifadelerini kullandı.
AK Parti Eskişehir İl  Teşkilatında görev almış üyelerle sohbet eden Bakan Dönmez, daha sonra İnönü İlçesi´nde belediye tarafından Akpınar Mahallesi´ne yaptırılan sosyal tesislerin açılışına katılarak, mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-04-30 13:53:58

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